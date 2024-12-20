Откажитесь от этого: врач рассказал, что может нанести вред ушам

Ушная сера является естественным веществом, которое вырабатывается ушной железой. Часто люди используют ватные палочки для очистки ушей, но это может представлять серьезные риски для здоровья. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт The Mirror.

Вред от ватных палочек. Фото: из открытых источников

Доктор Амир Хан рассказал, что ушная сера является ключевым компонентом для того, чтобы наши уши были здоровыми, свободными от бактерий и хорошо функционировали.

Специалист объяснил, если есть закупорка ушной серы, то капли оливкового масла могут помочь сере выйти естественным путем. Однако, категорически нельзя использовать ватные палочки.

"Если вставить ватную палочку внутрь уха, то она выйдет с небольшим количеством серы и придаст ощущение "чистых ушей". Однако, все, что вы сделаете, это протолкнете эту серу дальше в ухо", — отметил медик.

По словам врача, эта распространенная ошибка может привести к полной закупорке или даже повреждению барабанной перепонки, что приведет к кровотечению, синякам и другим неприятным последствиям.

"Количество сломанных кончиков ватных палочек, которые мне пришлось извлекать из ушей моих пациентов было много, поэтому это того не стоит", — добавил он.

Правильное мытье — залог здоровья ваших ушей. Поэтому стоит придерживаться таких советов: чистыми руками вспеньте немного мыла. Концом мизинца хорошо намыльте ушную раковину. Наклоните голову, чтобы промыть ухо теплой водой. Используйте полотенце или ватный диск, чтобы протереть ухо. Такие процедуры достаточно проводить 1-2 раза в неделю.

Самая большая опасность неправильной чистки ушей — повреждение барабанной перепонки. Такое может произойти, если протолкнуть палочку или другой острый предмет более чем на 1,5 см вглубь. В таком случае пациент может почувствовать острую боль, появляется также звон в ушах и головокружение.

В такой ситуации нужно немедленно вызвать скорую.

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