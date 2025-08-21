logo

Откажитесь от этого немедленно: продукты, которые вызывают постоянную усталость
Откажитесь от этого немедленно: продукты, которые вызывают постоянную усталость

Ученые назвали продукты, вызывающие постоянную усталость

21 августа 2025, 20:40
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Нередко возникает ощущение, когда после рабочего дня остается единственное желание – отдохнуть. Причиной такого состояния может быть не только изнуряющий день, но и некоторые продукты, которые могут вызвать постоянную усталость.

Откажитесь от этого немедленно: продукты, которые вызывают постоянную усталость

Сонливость. Иллюстративное фото

Ученые говорят, что любимые продукты могут быть причиной ощущения большей усталости, чем обычно, пишет издание Daily mail.

"По данным американских исследователей, повышенный уровень тирамина — молекулы, которая играет определенную роль в регулировании артериального давления, — может увеличить риск чрезмерной дневной сонливости", — пишет издание.

Среди таких продуктов учёные назвали следующие:

  • выдержанные сыры (чеддер, фета, пармезан и бри),

  • вяленое и обработанное мясо (салями, колбаса, бекон, пепперони),

  • спреды на основе дрожжевого экстракта,

  • маринованные или вяленые в соли продукты, такие как рыба и сухофрукты.

По данным ученых, все эти продукты имеют высокое содержание тирамина. Однако, как уверяют специалисты, синдром депрессивного синдрома можно лечить с помощью простых изменений в питании.

Эксперты говорят, что дневная сонливость может являться предупредительным признаком нарушенного или некачественного ночного отдыха и может указывать на проблемы со здоровьем, такие как расстройства сна, деменция или сердечная недостаточность.

Напомним: портал "Комментарии" писал, во многих странах мира одним из самых популярных блюд является картофельное пюре. Не исключение и Украина. Нежная текстура и мягкий вкус напоминают о домашнем уюте. Однако эта простая и распространенная пища может нанести ущерб определенным категориям людей. Эксперты назвали самые большие угрозы.




Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15021053/Five-popular-foods-excessive-daytime-sleepiness.html

