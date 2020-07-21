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Отеки после алкоголя: норма или повод для беспокойства

Алкоголь создает повышенную нагрузку на весь организм

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Отеки после алкоголя: норма или повод для беспокойства

У многих людей после злоупотребления спиртными напитками появляются отеки. А все дело в том, что алкоголь пагубно сказывается на важных органах и системах организма, которые отвечают за обмен веществ. Врач-диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram рассказала, является ли отечность после алкоголя поводом для беспокойства.

Специалист отметила, что отеки после употребления спиртных напитков - это симптом интоксикации, который может появиться у каждого человека. В таких случаях стоит пить минеральную или гидрокарбонатную воду, содержащую кислые соли, которые восстанавливают кислотно-щелочной баланс.

Диетолог отметила, что, если отечность после употребления алкоголя беспокоит редко и других симптомов не наблюдается, тогда говорить о сбое в работе почек не стоит. Соответственно поводов для беспокойства нет. Но, если отеки появляются регулярно, особенно на лице, тогда нужно стоит сходить к врачу.

Известно, что алкоголь пагубно сказывается на работе организма. Молекулы спирта попадают в мягкие ткани, причем вместе с ними туда проникают и молекулы воды. Происходит ненормальное распределение жидкости внутри, из-за чего и возникает такая проблема.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт помогает избавиться от отеков.


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