Отеки после алкоголя: норма или повод для беспокойства

Язык
BTC/USD
9308.36
ETH/USD
241.32
LTC/USD
43.37
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
31.80
RUB/UAH
0.39
Светлана Шкурупий
У многих людей после злоупотребления спиртными напитками появляются отеки. А все дело в том, что алкоголь пагубно сказывается на важных органах и системах организма, которые отвечают за обмен веществ. Врач-диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram рассказала, является ли отечность после алкоголя поводом для беспокойства.
Специалист отметила, что отеки после употребления спиртных напитков - это симптом интоксикации, который может появиться у каждого человека. В таких случаях стоит пить минеральную или гидрокарбонатную воду, содержащую кислые соли, которые восстанавливают кислотно-щелочной баланс.
Диетолог отметила, что, если отечность после употребления алкоголя беспокоит редко и других симптомов не наблюдается, тогда говорить о сбое в работе почек не стоит. Соответственно поводов для беспокойства нет. Но, если отеки появляются регулярно, особенно на лице, тогда нужно стоит сходить к врачу.
Известно, что алкоголь пагубно сказывается на работе организма. Молекулы спирта попадают в мягкие ткани, причем вместе с ними туда проникают и молекулы воды. Происходит ненормальное распределение жидкости внутри, из-за чего и возникает такая проблема.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт помогает избавиться от отеков.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости