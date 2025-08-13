Отекает тело в жару: проверьте, о каких болезнях может сигнализировать симптом

Жара может принести неожиданную проблему – отеки. Особенно они заметны в ногах, лодыжках, руках и лице. С таким явлением сталкивается много людей, однако часто списывают его на усталость или перегрев, не осознавая, что быть сигналом о серьезных нарушениях в организме. Это явление врачи называют "тепловым отеком" или heat edema. По данным специалистов, он имеет четкие физиологические причины и потенциальные медицинские последствия.

Отек. Иллюстративное фото

Почему возникает отек

Кровеносные сосуды в жару расширяются, чтобы обеспечить охлаждение тела. Однако расширение сосудов способствует утечке жидкости из них в окружающие ткани. Чаще такое состояние характерно для нижних конечностей. Там гравитация усложняет возвращение крови к сердцу. Если лимфатическая система не успевает выводить избыток жидкости, возникает отек.

О каких болезнях сигнализируют отеки

В жару отеки могут быть временными. Однако иногда они сигнализируют о хронических заболеваниях. Среди них специалисты называют венозную недостаточность, сердечную или почечную дисфункцию, диабет, гипотиреоз. Повышенный риск развития теплового отека имеют люди с варикозом, ожирением, беременные женщины и люди старшего возраста. Также вызвать отеки могут некоторые лекарства – в частности, стероиды, гормональные препараты и средства для снижения давления.

Отеки — угрожающий симптом

Специалисты назвали симптомы, на которые следует обратить внимание:

симметричное или одностороннее опухание ног,

ощущение тяжести,

натянутая или блестящая кожа,

след от нажатия пальцем, который долго не исчезает.

Врачи предупреждают, если отек сопровождается болью, покраснением, одышкой или лихорадкой, это может сигнализировать о тромбозе, инфекции или сердечной недостаточности.

Как уменьшить отеки

Чтобы уменьшить отеки, специалисты рекомендуют:

не сидеть и стоять долго;

регулярно двигаться, циркуляцию улучшает даже легкая ходьба;

обезвоживание провоцирует задержку жидкости – поэтому следует пить достаточно воды;

уменьшить количество употребления соли;

несколько раз в день поднимать ноги выше уровня сердца;

использовать компрессионные чулки или рукава;

избегать перегрева, находиться в холодных помещениях.

