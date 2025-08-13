logo

Отекает тело в жару: проверьте, о каких болезнях может сигнализировать симптом
commentss НОВОСТИ Все новости

Отекает тело в жару: проверьте, о каких болезнях может сигнализировать симптом

Чем могут быть опасны отеки в жару

13 августа 2025, 12:26
Жара может принести неожиданную проблему – отеки. Особенно они заметны в ногах, лодыжках, руках и лице. С таким явлением сталкивается много людей, однако часто списывают его на усталость или перегрев, не осознавая, что быть сигналом о серьезных нарушениях в организме. Это явление врачи называют "тепловым отеком" или heat edema. По данным специалистов, он имеет четкие физиологические причины и потенциальные медицинские последствия.

Отек. Иллюстративное фото

Почему возникает отек

Кровеносные сосуды в жару расширяются, чтобы обеспечить охлаждение тела. Однако расширение сосудов способствует утечке жидкости из них в окружающие ткани. Чаще такое состояние характерно для нижних конечностей. Там гравитация усложняет возвращение крови к сердцу. Если лимфатическая система не успевает выводить избыток жидкости, возникает отек.

О каких болезнях сигнализируют отеки

В жару отеки могут быть временными. Однако иногда они сигнализируют о хронических заболеваниях. Среди них специалисты называют венозную недостаточность, сердечную или почечную дисфункцию, диабет, гипотиреоз. Повышенный риск развития теплового отека имеют люди с варикозом, ожирением, беременные женщины и люди старшего возраста. Также вызвать отеки могут некоторые лекарства – в частности, стероиды, гормональные препараты и средства для снижения давления.

Отеки — угрожающий симптом

Специалисты назвали симптомы, на которые следует обратить внимание:

  • симметричное или одностороннее опухание ног,

  • ощущение тяжести,

  • натянутая или блестящая кожа,

  • след от нажатия пальцем, который долго не исчезает.

Врачи предупреждают, если отек сопровождается болью, покраснением, одышкой или лихорадкой, это может сигнализировать о тромбозе, инфекции или сердечной недостаточности.

Как уменьшить отеки

Чтобы уменьшить отеки, специалисты рекомендуют:

  • не сидеть и стоять долго;

  • регулярно двигаться, циркуляцию улучшает даже легкая ходьба;

  • обезвоживание провоцирует задержку жидкости – поэтому следует пить достаточно воды;

  • уменьшить количество употребления соли;

  • несколько раз в день поднимать ноги выше уровня сердца;

  • использовать компрессионные чулки или рукава;

  • избегать перегрева, находиться в холодных помещениях.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать "остановка" желудка.



