От этого продукта стоит отказаться ради стройной талии

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Ольга Чародий
Почему нельзя пить газированную воду при похудении? Для того
чтобы успешно худеть, специалисты-диетологи рекомендуют строго соблюдать
питьевой режим, но не с помощью воды с пузырьками.
Напиток (фото из открытых источников)
Почему бы не обойтись бутылочной газированной водой? Все
просто — углекислота, с помощью которой вода получаю пузырьки, плохо влияет на
организм человека, который худеет, пишет ivona.bigmir.
Жировые отложения в области живота опасны не только с эстетической стороны, но и для здоровья. В избытке они несут угрозу метаболическим процессам и сердечно-сосудистой системе. Избавиться от отложений довольно сложно. Для начала специалисты советуют исключить из рациона один опасный продукт. Речь идет о сладкой газировке. Они являются источником сахарозы, из-за которой повышается уровень сахара в крови. Как следствие, организму приходится вырабатывать больше инсулина. По данным Американской кардиологической ассоциации, в одной бутылке газированной воды в среднем содержится 33 грамма сахара или 8 чайных ложек.
Употребление газировки на пустой желудок, приводит к выработке соляной кислоты, в результате человек чувствует сильный голод и при этом стенки желудка разъедаются кислотой, что может привести к образованию язвы или гастрита.
Как мы сообщали ранее, В жаркую погоду справиться с жаждой помогают лимонады и не "магазинные", а домашние, приготовленные из натуральных продуктов. С чего же сделать лимонад — более подробно читайте в нашем материале.
Напомним, что в жаркую погоду нам не обойтись без лимонада, ведь этот напиток хорошо освежает и обогащает организм витаминами. Предлагаем вам приготовить его не по классическому рецепту, а с необычным ингредиентом — лавандой.
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