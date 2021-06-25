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От этого продукта стоит отказаться ради стройной талии

Жировые отложения в области живота опасны не только с эстетической стороны, но и для здоровья

сегодня, 03:34
Автор:

Ольга Чародий

Почему нельзя пить газированную воду при похудении? Для того чтобы успешно худеть, специалисты-диетологи рекомендуют строго соблюдать питьевой режим, но не с помощью воды с пузырьками.

От этого продукта стоит отказаться ради стройной талии

Напиток (фото из открытых источников)

Почему бы не обойтись бутылочной газированной водой? Все просто — углекислота, с помощью которой вода получаю пузырьки, плохо влияет на организм человека, который худеет, пишет ivona.bigmir.

Жировые отложения в области живота опасны не только с эстетической стороны, но и для здоровья. В избытке они несут угрозу метаболическим процессам и сердечно-сосудистой системе. Избавиться от отложений довольно сложно. Для начала специалисты советуют исключить из рациона один опасный продукт. Речь идет о сладкой газировке. Они являются источником сахарозы, из-за которой повышается уровень сахара в крови. Как следствие, организму приходится вырабатывать больше инсулина. По данным Американской кардиологической ассоциации, в одной бутылке газированной воды в среднем содержится 33 грамма сахара или 8 чайных ложек.

От этого продукта стоит отказаться ради стройной талии - фото 2

Употребление газировки на пустой желудок, приводит к выработке соляной кислоты, в результате человек чувствует сильный голод и при этом стенки желудка разъедаются кислотой, что может привести к образованию язвы или гастрита.

Как мы сообщали ранее, В жаркую погоду справиться с жаждой помогают лимонады и не "магазинные", а домашние, приготовленные из натуральных продуктов. С чего же сделать лимонад — более подробно читайте в нашем материале. 

Напомним, что в жаркую погоду нам не обойтись без лимонада, ведь этот напиток хорошо освежает и обогащает организм витаминами. Предлагаем вам приготовить его не по классическому рецепту, а с необычным ингредиентом — лавандой.


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Источник: http://ivona.bigmir.net/health/453099-5-prichin-otkazat-sja-ot-gazirovki
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