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Осторожно, ротавирусная инфекция!

Одним из распространенных возбудителей кишечных инфекций, особенно среди детей, является ротавирусная инфекция. Симптомами ротавирусной инфекции является понос, рвота, слабость, повышение температуры тела

сегодня, 14:24
Автор:

Седлецкая Татьяна


Осторожно, ротавирусная инфекция!

Фото: gp.by

Вирус передается фекально-оральным путем от больного человека при прямом контакте. Ранние признаки инфицирования можно легко пропустить, особенно у младенцев и детей младшего возраста. Будьте внимательны при появлении следующих симптомов:

•          лихорадка (температура тела выше 38,5 С)

•          рвота (больший объем, чем обычное повседневное срыгивание)

•          водянистая диарея

•          суетливость или раздражительность

•          малыш более усталый и вялый, чем обычно

•          снижение аппетита

Старшие дети могут также жаловаться на судороги в животе, боли в мышцах и головные боли. Симптомы обычно проявляются в течение одного-трех дней после того, как ребенок был инфицирован, и длятся 2-10 дней.

Кишечная инфекция

Чтобы снизить риск кишечной инфекции, следуйте простым правилам: чаще мойте руки, не покупайте продукты у непроверенных поставщиков, сохраняйте продукты правильно. Если продукт просрочен, не используйте его. Овощи и фрукты необходимо тщательно мыть проточной водой, а затем обдать кипятком. Регулярное мытье рук значительно уменьшает риск поражения дыхательными и желудочно-кишечными заболеваниями, поэтому приучите детей, выработав у них правильную привычку.

Ротавирус особенно опасен для маленьких детей именно из-за риска обезвоживания. Дети, которые в настоящее время находятся на грудном вскармливании, могут продолжать принимать грудное молоко, но следует кормить грудью чаще, чем обычно (каждые 1 — 2 часа) с учетом меньшего количества (от 5 до 10 минут кормления).  

Приоритетным направлением профилактики ротавирусной инфекции является вакцинопрофилактика. Вакцинация против этой инфекции относится к рекомендуемым прививкам для детей от 6 недель жизни до 6 месяцев. Прививки против ротавирусной инфекции в можно сделать в частных клиниках. Курс вакцинации состоит из 2-х доз вакцины, которые вводят с минимальным интервалом в 4 недели. 


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