Осторожно, ротавирусная инфекция!

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Седлецкая Татьяна
Фото: gp.by
Вирус передается фекально-оральным путем от больного
человека при прямом контакте. Ранние признаки инфицирования
можно легко пропустить, особенно у младенцев и детей младшего возраста. Будьте
внимательны при появлении следующих симптомов:
• лихорадка
(температура тела выше 38,5 С)
• рвота
(больший объем, чем обычное повседневное срыгивание)
• водянистая
диарея
• суетливость
или раздражительность
• малыш
более усталый и вялый, чем обычно
• снижение
аппетита
Старшие дети могут также жаловаться на судороги в животе,
боли в мышцах и головные боли. Симптомы обычно проявляются в течение
одного-трех дней после того, как ребенок был инфицирован, и длятся 2-10 дней.
Кишечная
инфекция
Чтобы снизить риск кишечной инфекции, следуйте простым
правилам: чаще мойте руки, не покупайте продукты у непроверенных поставщиков, сохраняйте
продукты правильно. Если продукт просрочен, не используйте его. Овощи и фрукты
необходимо тщательно мыть проточной водой, а затем обдать кипятком. Регулярное
мытье рук значительно уменьшает риск поражения дыхательными и
желудочно-кишечными заболеваниями, поэтому приучите детей, выработав у них
правильную привычку.
Ротавирус особенно опасен для маленьких детей именно из-за
риска обезвоживания. Дети, которые в настоящее время находятся на грудном
вскармливании, могут продолжать принимать грудное молоко, но следует кормить
грудью чаще, чем обычно (каждые 1 — 2 часа) с учетом меньшего количества (от 5
до 10 минут кормления).
Приоритетным направлением профилактики ротавирусной
инфекции является вакцинопрофилактика. Вакцинация против этой инфекции
относится к рекомендуемым прививкам для детей от 6 недель жизни до 6 месяцев.
Прививки против ротавирусной инфекции в можно сделать в частных клиниках. Курс
вакцинации состоит из 2-х доз вакцины, которые вводят с минимальным интервалом
в 4 недели.
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