Основные симптомы сердечного приступа: как вовремя распознать проблему

Сердечный приступ, также называемый инфарктом миокарда, возникает, когда часть сердечной мышцы не получает достаточное количество крови. Чем больше времени проходит без лечения для восстановления кровотока, тем больше происходит повреждение сердечной мышцы. Об этом сообщает CDC.

Сердечный приступ - фото из открытых источников

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной сердечного приступа. Менее распространенной причиной является сильный спазм или внезапное сокращение коронарной артерии, что может остановить приток крови к сердечной мышце.

Основными симптомами сердечного приступа являются:

Боль или дискомфорт в груди. Большинство сердечных приступов сопровождается дискомфортом в центре или левой части грудной клетки, который длится более нескольких минут или исчезает и возвращается. Дискомфорт может ощущаться как неудобное давление, сжатие, полнота или боль.

Чувство слабости, головокружение или обморок. У вас тоже может возникнуть холодный пот.

Боль или дискомфорт в челюсти, шее или спине.

Боль или дискомфорт в одной или обеих руках или плечах.

Одышка. Это часто сопровождается дискомфортом в груди, но одышка может возникать перед дискомфортом в груди.

Другие симптомы сердечного приступа могут включать в себя необычную или непонятную усталость, тошноту или рвоту. Женщины чаще имеют эти симптомы.

Если вы заметили у себя или у кого-нибудь симптомы сердечного приступа, немедленно вызывайте скорую помощь. Чем раньше вы попадете в отделение неотложной помощи, тем быстрее вы сможете получить лечение, чтобы уменьшить повреждение сердечной мышцы. В больнице медицинские работники могут провести тесты, чтобы выяснить, действительно ли у вас сердечный приступ, и выбрать лучшее лечение.

В некоторых случаях сердечный приступ требует сердечно-легочной реанимации (СЦР) или удара электрическим током (дефибрилляции) сердца, чтобы сердце снова работало. Очевидцы, обученные пользоваться СЛР или дефибриллятором, могут помочь, пока не прибудет скорая медицинская помощь.

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