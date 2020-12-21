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Ошибка, из-за которой пациент с коронавирусом снова попадает в больницу

Врач назвал ошибку пациентов с коронавирусом, которая приводит к повторной госпитализации

сегодня, 15:36
Автор:

Любовь Блажко

Люди, которые переболели COVID-19, довольно часто допускают одну и ту же ошибку, которая может стать причиной серьезных последствий. Терапевт Андрей Кондрахин заявил, что когда человек не долечивает коронавирусную инфекцию до конца, то это может привести к повторной госпитализации. 

Ошибка, из-за которой пациент с коронавирусом снова попадает в больницу

Коронавирус в Украине. Фото: УНИАН

Согласно словам эксперта, когда пациент слишком рано прекращает терапию, то вскоре болезнь может вернуться. Такая ситуация возникает, потому что большинство пациентов через некоторое время перестают принимать назначенные лекарства, как только видят заметные улучшения. Однако так делать не стоит, потому что развитие осложнений в этом случае не исключается.

Эксперт говорит, что есть препараты, которые нужно пропивать курсом. Например, если их положено пить месяц, значит так и надо сделать, несмотря на выписку из больницы. Кроме этого, важно относиться к этому ответственно и не игнорировать требования лечащего врача. 

После того как человек пройдет полный курс лечения, важно помнить о нескольких важных правилах. А именно: не переохлаждаться, не мерзнуть, беречься от простуды и инфекций. Чтобы организм мог полностью восстановиться, лучше на месяц отказаться от употребления алкогольных напитков, жирной, острой и соленой пищи. 

Специалист добавил, что также важно правильно отличать рецидив и повторное заражение. Рецидив — это возобновление заболевания после кажущегося выздоровления, а повторное заражение – это выявление разных штаммов вируса. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, основной источник инфицирования коронавирусом. Если вы были уверены, что это метро или торговый центр, то это вовсе не так. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что источником распространения коронавируса после новогодних праздников могут стать родственники. 


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Источник: https://www.7mednews.ru/bolezni/21161-kakaya-oshibka-pacientov-s-koronavirusom-privodit-k-ih-povtornoy-gospitalizacii.html
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