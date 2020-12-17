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Назван основной источник инфицирования коронавирусом: вы будете удивлены

По мнению Рубана, вспышка коронавируса будет почти во всех семьях после праздников

сегодня, 19:14
Автор:

Любовь Блажко

Если вы были уверены, что это метро или торговый центр, то это вовсе не так. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что источником распространения коронавируса после новогодних праздников могут стать родственники. 

Назван основной источник инфицирования коронавирусом: вы будете удивлены

Основной источник инфицирования коронавирусом. Фото: УНИАН

Эксперт объясняет этом тем, что если ограничительные меры сократят риски заражения в общественных местах, то контактов с самыми близкими людьми избежать никак не удастся. 

Согласно словам Олега Рубана, люди должны отнестись к этому с максимальной ответственностью, поскольку новогодние праздники могут стать центром распространения COVID-19. 

"В ресторанах у нас внедрены все ограничительные меры, там не будет широкого распространения инфекции. Это будут не те масштабы, которые могут привести к всплеску заболеваемости. Основное внимание — это родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", — говорит он. 

Стоит добавить, что главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко призвал всех людей без исключения в этом году воздержаться от поездок к пожилым родственникам, чтобы не подвергать их здоровье опасности. Именно по этой причине он рекомендует встречать Новый год с людьми, с которыми у вас происходит ежедневное общение. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие анализы нужно сдать после коронавируса. После того, как человек переболел коронавирусом, ему не стоит сразу расслабляться, ведь это еще не означает, что процедуры и анализы закончились. Врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, почему после инфекции нужно сдать общий анализы крови и мочи. 


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/ruban-nazval-osnovnoy-istochnik-zarazheniya-1608204729.html
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