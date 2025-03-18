Опровергнут величайший миф о том, в каком возрасте люди начинают «тупеть»

Ранее считалось, что когнитивные способности человека достигают своего пика к 30 годам, после чего постепенно слабеют. Однако ученые из Германии и США опровергли этот тезис, доказав, что умственные навыки могут совершенствоваться даже после 40 лет.

Мозговая активность

Многие предыдущие исследования демонстрировали снижение когнитивных функций с возрастом, сравнивая результаты тестов в разных возрастных группах. Однако такой подход, известный как метод "поперечных срезов", не учитывает социальных и образовательных различий между поколениями. Поэтому более низкие показатели у пожилых людей могли быть обусловлены не возрастным спадом, а именно этими факторами.

Чтобы получить более точные данные, ученые использовали продольный метод, предусматривающий исследование одних и тех же людей в течение определенного периода. Они проанализировали результаты глобального исследования PIAAC, оценивающего уровень чтения и математической грамотности среди лиц от 16 до 65 лет. В исследовании принимали участие 3263 жителя Германии, которые проходили тесты в 2012 и 2015 годах.

Результаты показали, что математические способности достигают своего максимума примерно в 41 год, после чего постепенно снижаются. В то же время навыки чтения продолжают развиваться до 46 лет, а после этого их спад минимальный.

Также исследование показало, что когнитивные навыки могут оставаться стабильными и после 50 лет, если человек активно применяет их в повседневной жизни или на работе. А те, кто реже использует эти способности, начинают терять их уже в 35-летнем возрасте.

Кроме того, на темпы снижения когнитивных способностей влияет уровень образования и профессиональная деятельность. Люди без высшего образования и рабочие специальности быстрее теряют навыки из-за реже использования интеллектуальных задач. Женщины спустя 40 лет демонстрируют более заметное ухудшение, особенно в области математики, что может объясняться как меньшей практикой, так и дополнительными факторами.

Однако эти изменения не являются необратимыми. Ученые отмечают, что регулярное чтение, решение логических задач и другие формы умственной активности могут не только замедлить возрастное снижение когнитивных способностей, но и способствовать их улучшению в зрелом возрасте.

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