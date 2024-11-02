Опасная и смертельная аллергия: каких вещей следует опасаться

Аллергия является серьезной проблемой для многих людей. Некоторые из них могут быть не только неприятными, но и смертельно опасными, сообщает портал "Комментарии".

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Пищевые аллергии являются одними из самых распространенных и опасных. Наиболее известные аллергены включают арахис, другие орехи, моллюски и рыбу. Эти продукты могут вызвать анафилаксию – тяжелую аллергическую реакцию, которая может привести к смерти, если не оказать немедленную медицинскую помощь.

Укусы пчел, ос и других насекомых могут вызвать серьезные аллергические реакции у некоторых людей. Анафилактический шок, вызванный укусом насекомого, может привести к быстрому снижению АД, отеку горла и затруднённому дыханию. Укусы насекомых являются одной из самых распространенных причин анафилаксии в Европе.

Некоторые люди могут иметь аллергию на определенные лекарственные препараты, такие как антибиотики (например, пенициллин) или нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Эти аллергии могут вызвать серьезные реакции, включая анафилаксию. Важно всегда сообщать медицинским работникам о любых известных аллергиях на лекарства, чтобы избежать опасных ситуаций.

Латекс, используемый во многих медицинских и бытовых изделиях, может вызвать серьезные аллергические реакции у некоторых людей. Симптомы могут варьироваться от кожных высыпаний до анафилаксии. Людям с аллергией на латекс следует избегать контактов с изделиями, содержащими этот материал, и использовать альтернативные продукты.

Хотя аллергия на пыльцу обычно не смертельная, она может значительно ухудшить качество жизни и вызвать серьезные осложнения у людей с астмой. По данным ECARF, аллергия на пыльцу является одной из самых распространенных аллергий в мире. Она может вызывать симптомы, такие как чихание, зуд, заложенность носа и затрудненное дыхание.

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