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Опасные болезни, которыми можно заразиться от домашних любимцев

Домашние животные могут передавать серьезные заболевания

сегодня, 14:25
Автор:

Кириєнко Анна

Домашние животные — настоящие и верные друзья. Однако перед тем, как завести себе четвероногого друга, стоит отвезти его в ветеринарную клинику на обследование. Ведь иногда животные также могут передавать серьезные заболевания, лечение которых требует много времени и средств.

Опасные болезни, которыми можно заразиться от домашних любимцев

Чем можно заразиться от домашних животных. Фото: yunacenter.ru

Медики насчитали 5 болезней, которыми можно заразиться от пушистого друга.

1. Токсоплазмоз.

Эта инфекционная болезнь передается через испражнения животных. Паразитов можно подхватить не только дома, но и на прогулке, погладив котика, но не помыв после этого руки. Если у человека ослаблен иммунитет, токсоплазмоз может привести к серьезным проблемам и даже к смерти. Очень вредно это заболевание и для беременных женщин.

2. Болезнь кошачьих царапин.

Часто после игры с котиком, у нас остаются царапины. Если туда попадает инфекция или бактерии, место может опухнуть. Кроме того, если место поражения расположено вблизи лимфоузла, он может увеличиться. Поэтому сразу после того, как вы увидели царапины на своем теле, стоит помазать их антибактериальной мазью.

3. Стригущий лишай.

Домашний любимец может передавать и это грибковое заболевание. Наиболее уязвимые дети, которые играют с животными и не моют руки.

4. Сальмонеллез

Рептилии и земноводные также способны переносить болезни к своим хозяевам. Часто сальмонелла живет на этих хладнокровных животных. Чтобы избежать проблемы, стоит вовремя обрабатывать и мыть аквариумы.

5. Кожные язвы.

Кожные язвы вызывают, казалось бы, совсем невинные рыбки. Часто микобактерия Marium живет в домашних аквариумах. Подхватить ее можно во время чистки сосуда. Поэтому медики рекомендуют чистить аквариум в перчатках и тщательно мыть руки после этой процедуры.

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Источник: https://medic.ua/uk/7-hvorob-yakimi-vi-mozhete-zarazitisya-vid-domashnih-tvarin/
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