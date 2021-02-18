Опасен ли герпес у ребенка: особенности протекания болезни у малышей

Герпес – это вирус, симптомами которого являются небольшие, наполненные жидкостью волдыри, появляющиеся на губах или рядом с ними. Высыпания могут появляться скоплениями или быть одиночными.

Ребенок у врача. Фото: zdravcity.ru

Что вызывает герпес?

Высыпания на губах вызваны вирусом простого герпеса. Обычно заболевание не проявляет себя, пока у носителя не ослабнет иммунитет, к чему привести могут переохлаждение, перегревание, беременность, большие дозы алкоголя, стресс, инфекционные заболевания и т.д.

Передается вирус половым, воздушно-капельным, родовым (от матери к ребенку во время родов) и даже контактным путем (через рукопожатие, бытовые предметы, поцелуй). Большинство людей получают вирус простого герпеса в детстве. Например, ребенок поделился чашкой или игрушкой с кем-то, у кого есть данная инфекция. Или, возможно, малыша поцеловал кто-то с вирусом (независимо от того, была ли у человека видимая сыпь на губах или нет).

Существуют ли другие симптомы герпеса?

Во время первого "боя" с вирусом простого герпеса, называемого первичным герпесом, у ребенка часто возникает сильная болезненность, так как волдыри могут распространяться по всему рту во время первого эпизода, воспаление десен и, возможно, лихорадка, опухшие лимфатические узлы и боль в горле. Эти первичные симптомы могут быть настолько мягкими, что вы даже не заметите их. Ребенок поправится примерно через 10-14 дней, но вирус герпеса останется в организме на всю жизнь.

У некоторых людей вирус остается бездействующим и никогда не проявляется. В других случаях герпес периодически вспыхивает и вызывает сыпь на губах. Эти вспышки называются вторичным герпесом. Стресс, лихорадка и воздействие солнца часто вызывают повторные вспышки. Во время вторичных вспышек у ребенка, вероятно, уже не будет температуры, опухших лимфатических узлов или боли в горле, но будет отчетливо вспыхнувшая сыпь на губах.

Является ли герпес опасным?

Сам по себе герпес не является опасным, но вирус может распространяться на другие части тела – а это может быть опасно. Если ваш малыш младше 3 месяцев, и у него появляется сыпь в области рта, немедленно обратитесь к врачу. У маленьких детей вирус герпеса может распространяться на мозг и другие органы, вызывая серьезный и потенциально опасный урон здоровью.

Лечение

Сыпь герпеса проходит сама по себе. Вот несколько способов облегчить любой дискомфорт:

- нанесите лед (или прохладную влажную ткань) на пораженный участок кожи, чтобы снять покраснение и отек;

- дайте ребенку надлежащую дозу умеренного болеутоляющего средства, такого как ацетаминофен или ибупрофен. (Если вашему ребенку меньше 3 месяцев, позвоните доктору, прежде чем давать какие-либо лекарства);

- избегайте цитрусовых и других кислых продуктов (например, помидоров), которые могут вызвать боль при попадании на рану.

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