Опасен ли герпес у ребенка: особенности протекания болезни у малышей

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Седлецкая Татьяна
Герпес – это вирус, симптомами которого являются небольшие,
наполненные жидкостью волдыри, появляющиеся на губах или рядом с ними. Высыпания могут
появляться скоплениями или быть одиночными.
Ребенок у врача. Фото: zdravcity.ru
Что
вызывает герпес?
Высыпания на губах вызваны вирусом простого герпеса. Обычно заболевание не проявляет себя, пока у
носителя не ослабнет иммунитет, к чему привести могут переохлаждение,
перегревание, беременность, большие дозы алкоголя, стресс, инфекционные
заболевания и т.д.
Передается вирус половым, воздушно-капельным, родовым (от
матери к ребенку во время родов) и даже контактным путем (через рукопожатие,
бытовые предметы, поцелуй). Большинство людей получают вирус простого герпеса в
детстве.
Например,
ребенок поделился чашкой или игрушкой с кем-то, у кого есть данная инфекция.
Или, возможно, малыша поцеловал кто-то с вирусом (независимо от того, была ли у
человека видимая сыпь на губах или нет).
Существуют
ли другие симптомы герпеса?
Во время первого "боя" с вирусом простого герпеса,
называемого первичным герпесом, у ребенка часто возникает сильная болезненность,
так как волдыри могут распространяться по всему рту во время первого эпизода,
воспаление десен и, возможно, лихорадка, опухшие лимфатические узлы и боль в
горле. Эти первичные симптомы могут быть настолько мягкими, что вы даже не
заметите их. Ребенок
поправится примерно через 10-14 дней, но вирус герпеса останется в организме на
всю жизнь.
У некоторых людей вирус остается бездействующим и никогда
не проявляется. В других случаях герпес периодически вспыхивает и вызывает сыпь
на губах. Эти вспышки называются вторичным герпесом. Стресс, лихорадка и
воздействие солнца часто вызывают повторные вспышки. Во время вторичных вспышек
у ребенка, вероятно, уже не будет температуры, опухших лимфатических узлов или
боли в горле, но будет отчетливо вспыхнувшая сыпь на губах.
Является
ли герпес опасным?
Сам по себе герпес не является опасным, но вирус может
распространяться на другие части тела – а это может быть опасно. Если ваш малыш
младше 3 месяцев, и у него появляется сыпь в области рта, немедленно обратитесь
к врачу. У маленьких детей вирус герпеса может распространяться на мозг и
другие органы, вызывая серьезный и потенциально опасный урон здоровью.
Лечение
Сыпь герпеса проходит сама по себе. Вот несколько
способов облегчить любой дискомфорт:
- нанесите лед (или прохладную влажную ткань) на пораженный
участок кожи, чтобы снять покраснение и отек;
- дайте ребенку надлежащую дозу умеренного болеутоляющего
средства, такого как ацетаминофен или ибупрофен. (Если вашему ребенку меньше 3
месяцев, позвоните доктору, прежде чем давать какие-либо лекарства);
- избегайте цитрусовых и других кислых продуктов
(например, помидоров), которые могут вызвать боль при попадании на рану.
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