Здоровье младенца: 5 причин, чтобы ехать в больницу

Всегда звоните своему педиатру, если считаете, что имеете дело с экстренной ситуацией.

Дети. Фото: instagram.com

"Контакт с педиатром должен стать вашим первым шагом, — говорит Томас Крозмарик, директор отделения неотложной помощи в детском медицинском центре, — можно избежать многих поездок в отделение скорой помощи, если родители сначала позвонят семейному врачу".

Прежде чем набрать номер врача, запишите эту информацию:

- температура вашего ребенка, и когда началась лихорадка

- лекарства, которые вы ему дали и когда

- когда и что ребенок последний раз ел и пил

- время его последней влажной пеленки или похода в туалет

- сколько и как часто он рвет и / или испытывает понос

- любые другие симптомы, которые вас беспокоят

Когда нужно ехать в больницу?

Лихорадка: ректальная температура более 38 С у 2-х месячного младенца (и младше). В противном случае лихорадка требует неотложной помощи только тогда, когда она сочетается с поведенческими изменениями, например, если ребенок также очень вялый или кричит, когда двигает шеей.

Плач: младенцы с коликой могут кричать в течение нескольких часов без риска для здоровья, большинство малышей расслабляются после укачивания. Однако крик является более серьезным, если он усиливается, когда вы берете ребенка на руки.

Рвота: если у малыша явные признаки обезвоживания, рвота, трудности с дыханием или кровообращением.

Тревожное дыхание: если у вашего ребенка хрипы или сильные шумы при дыхании. Другие признаки, которые следует искать, особенно у новорожденных: заметные сокращения грудной клетки или синеватый или бледный оттенок кожи.

Травмы и падения: если ребенок рвет, не может поддерживать равновесие, или если удар нанесен в живот (и ребенок жалуется на боль в животе). Синяк на голове ребенка младше 2 месяцев всегда необходимо проверять.

Когда вы должны позвонить в "Скорую помощь"

Если вы не можете связаться со своим педиатром, обратитесь в отделение неотложной помощи, если у вашего ребенка есть какие-либо из следующих симптомов:

Внешность — невнятная или искаженная речь, неспособность ходить прямо или встать, хромота, крайняя летаргия или синеватый оттенок лица.

Дыхание — неспособность дышать, ненормальное звуки при дыхании.

Циркуляция — очень быстрый или очень слабый пульс, кожа приобретает фиолетовый оттенок, красный, синий или становится полностью бледной.

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