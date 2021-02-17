Здоровье младенца: 5 причин, чтобы ехать в больницу

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Седлецкая Татьяна
Всегда звоните своему педиатру, если считаете, что имеете
дело с экстренной ситуацией.
Дети. Фото: instagram.com
Прежде
чем набрать номер врача, запишите эту информацию:
- температура вашего ребенка, и когда началась лихорадка
- лекарства, которые вы ему дали и когда
- когда и что ребенок последний раз ел и пил
- время его последней влажной пеленки или похода в туалет
- сколько и как часто он рвет и / или испытывает понос
- любые другие симптомы, которые вас беспокоят
Когда
нужно ехать в больницу?
Лихорадка: ректальная температура более 38 С у 2-х
месячного младенца (и младше). В противном случае лихорадка требует неотложной
помощи только тогда, когда она сочетается с поведенческими изменениями,
например, если ребенок также очень вялый или кричит, когда двигает шеей.
Плач: младенцы с коликой могут кричать в течение
нескольких часов без риска для здоровья, большинство малышей расслабляются
после укачивания. Однако крик является более серьезным, если он усиливается,
когда вы берете ребенка на руки.
Рвота: если у малыша явные признаки обезвоживания, рвота,
трудности с дыханием или кровообращением.
Тревожное дыхание: если у вашего ребенка хрипы или сильные
шумы при дыхании. Другие признаки, которые следует искать, особенно у
новорожденных: заметные сокращения грудной клетки или синеватый или бледный
оттенок кожи.
Травмы и падения: если ребенок рвет, не может
поддерживать равновесие, или если удар нанесен в живот (и ребенок жалуется на
боль в животе). Синяк на голове ребенка младше 2 месяцев всегда необходимо
проверять.
Когда
вы должны позвонить в "Скорую помощь"
Если вы не можете связаться со своим педиатром,
обратитесь в отделение неотложной помощи, если у вашего ребенка есть какие-либо
из следующих симптомов:
Внешность — невнятная или
искаженная речь, неспособность ходить прямо или встать, хромота, крайняя
летаргия или синеватый оттенок лица.
Дыхание — неспособность
дышать, ненормальное звуки при дыхании.
Циркуляция — очень быстрый
или очень слабый пульс, кожа приобретает фиолетовый оттенок, красный, синий или
становится полностью бледной.
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