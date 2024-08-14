Он хотел вылечиться, но стал синим человеком: трагический случай Пола Карасона

Американец Пол Карасон родился светлокожим мальчиком с веснушками и рыжевато-светлыми волосами. Со временем его кожа стала менять цвет и становиться светло-серой, а впоследствии имела сине-фиолетовый оттенок. Причиной тому стала аргирия – отложение соединений серебра в коже, которые Пол Карасон принимал как лечебное средство альтернативной медицины.



Синий человек Пол Карасон. Фото из открытых источников

Пол Карасон родился в Калифорнии в 1950 году. Он страдал серьезной формой дерматита, кислотного рефлюкса, воспаления носовых пазух, и, по его словам, ни один из традиционных методов лечения не приносил ему облегчения.

В 1990-х годах в поисках спасения Пол начал использовать самодельную микстуру из коллоидного серебра — популярное в то время альтернативное средство медицины, которое якобы могло лечить множество болезней, в частности инфекции, кожные заболевания и даже рак.

Врачи не одобряют этот метод, поскольку прием или нанесение коллоидного серебра на кожу может вызвать серьезные побочные эффекты. Так случилось и с Полом, который без присмотра специалистов употреблял коллоидное серебро на протяжении 10 лет. Пол обнаружил неожиданный эффект: его кожа постепенно приобрела сине-серый оттенок. Это состояние, известное как аргирия, необратимо и вызывается накоплением серебра в тканях организма.





Пол Карасон до того, как начал принимать коллоидное серебро и после



В 2008 году Карасон появился на утреннем шоу "Today", после чего приобрел безумную популярность. Его называли "синим мужчиной" или "папой смурфом". Пол в эфире рассказал, что после коллоидного серебра у него исчезли все заболевания, потому он продолжил принимать самодельный раствор ежедневно для профилактики.

Карасон половину жизни избегал общения из-за воспаления кожи, однако после лечения альтернативными средствами медицины он стал избегать публичности из-за неестественного оттенка кожи. Хотя Пол появился в СМИ, чтобы рассказать свою историю, он не мог смириться со своей внешностью и стал отшельником.

В 2012 году Пол потерял дом, борясь с заболеванием сердца и раком простаты, а затем оказался в приюте для бездомных. В сентябре 2013 года "синий мужчина" скончался от сердечного приступа в возрасте 62 лет. Карасон продолжал использовать коллоидное серебро до самой смерти.

Его история напоминает об опасности самолечения и важности консультирования с медицинскими специалистами перед использованием каких-либо нетрадиционных методов. Кроме того, случай Карасона является примером того, как неправильное применение "чудодейственных" средств может привести к необратимым последствиям и ухудшить качество жизни.

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