Одно простое упражнение снизит риск длительной боли в спине: в чем секрет
Одно простое упражнение снизит риск длительной боли в спине: в чем секрет

Как прогулки влияют на здоровье спины

8 сентября 2025, 19:15
Автор:
Кречмаровская Наталия

Боль в спине возникает по разным причинам – растяжение мышц, разрывы межпозвонковых дисков, артрит, воспаление, которое делает позвоночник менее гибким. Помогут укрепить мышцы и улучшить состояние спины ежедневные прогулки. Однако, как отмечают европейские исследователи, нужно ходить почти два часа.

Одно простое упражнение снизит риск длительной боли в спине: в чем секрет

Прогулка. Иллюстративное фото

Чтобы почувствовать преимущества, людям нужно ходить более 100 минут в течение дня, пишет издание Independent.

"Люди, которые ходят более 100 минут ежедневно, имеют на 23% меньший риск проблем с поясницей, чем те, кто ходит 78 минут или меньше", — цитирует издание заявление кандидата наук Норвежского университета науки и технологий Райане Хаддадж.

Исследования, проведенные ранее, показали положительное влияние интервальной ходьбы и высокоинтенсивных тренировок на здоровье. Однако новые исследования показали, что важна не интенсивность, а количество ходьбы. По словам эксперта, интенсивность также играет определенную роль в риске долгосрочных проблем со спиной, но не такую большую, как ежедневное количество ходьбы.

Ходьба может помочь укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник, а также улучшить кровообращение и подвижность суставов. Чтобы увеличить время, которое человек тратит на ходьбу каждый день, специалисты советуют распределить 100 минут на контролируемые промежутки. Также советуют слушать музыку или книги во время прогулки.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что современный образ жизни, с его длительным сиденьем за компьютером, в машине или перед телевизором, стал настоящим испытанием для нашей спины. Распространенные и, казалось бы, безвредные привычки, действительно медленно, но уверенно разрушают позвоночник, вызывая боль, деформацию и другие проблемы.




Источник: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/walking-how-long-chronic-back-pain-arthritis-spondylitis-b2822067.html
