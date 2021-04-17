Очень ядовитое вещество: почему медики не рекомендуют использовать хлорку в домашних условиях

Хлорка — сильный дезинфектор, однако врачи считают, что использовать ее дома — очень опасно. Вы можете нанести вред как человеческому организму, так и домашним животным.

Применение хлора: почему вещество нельзя использовать дома. Фото: stroyday.ru

О вреде хлорки рассказывает врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

По словам специалиста, пары хлорки часто вызывают ожоги слизистых оболочек. Когда человек, страдающий субатрофическим или атрофическим ринитом, дышит хлоркой, слизистая носа становится еще более сухой.

Кроме того, химическое соединение может провоцировать кашель, жжение, раздражение. В отдельных случаях пары хлора могут вызвать кровотечение из носа.



Вещество вредное и тем, что после высыхания образует налет. Если к нему прикоснуться рукой, а затем зацепить слизистые оболочки, могут возникнуть серьезные проблемы.

Не стоит забывать и о домашних. Когда в доме дети, хочется, чтобы все сияло чистотой. Но малыши любят все пробовать на вкус, поэтому они легко могут отравиться вредным веществом.

Также следует быть осторожным с хлоркой, если в помещении есть домашние животные. Вещество остается на лапках любимца и наносит ему вред, когда он облизывается.

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