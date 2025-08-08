logo

Обильно потеете ночью: этот симптом сигнализирует о серьезных болезнях
commentss НОВОСТИ Все новости

Обильно потеете ночью: этот симптом сигнализирует о серьезных болезнях

Болезни, о которых может сигнализировать ночное потоотделение

8 августа 2025, 15:06
Ночное потоотделение это не просто состояние, вызывающее дискомфорт. Это серьезный симптом, указывающий на проблемы со здоровьем. Какие болезни может характеризовать ночное потоотделение, рассказываем поподробнее.

Обильно потеете ночью: этот симптом сигнализирует о серьезных болезнях

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Одной из наиболее распространенных причин ночного потоотделения называют гормональные изменения. У женщин такое состояние объясняют менопаузой, когда происходят резкие колебания уровня эстрогена. У мужчин ночное потоотделение может сигнализировать о понижении уровня тестостерона. Вызвать ночное потоотделение может также чрезмерная активность щитовидки (гипертиреоз).

Еще одна важная группа причин ночного потоотделения – инфекционные заболевания. Обильный пот ночью может вызывать туберкулез, ВИЧ, эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца), малярия и некоторые бактериальные инфекции. Такие болезни сопровождаются: лихорадкой, слабостью, кашлем или потерей веса.

Проявляться через ночное потоотделение могут и онкологические заболевания, в том числе лимфомы. При таком заболевании у пациентов часто возникают сопутствующие симптомы – субфебрильная температура, зуд, боль в месте опухоли после употребления алкоголя.

Вызвать ночное потоотделение могут психические расстройства, такие как тревожность, панические атаки или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Причина – активация симпатической нервной системы. Такое состояние, кроме пота, характеризуется учащенным сердцебиением, дрожью и беспокойным сном.

Вызвать ночное потоотделение может и приём медикаментов. Побочный эффект в виде ночного потоотделения могут оказывать некоторые антидепрессанты, гормональные препараты, лекарства для снижения уровня сахара в крови, а также стероиды.

У людей с диабетом вызвать ночное потоотделение может низкий уровень сахара в крови (гипогликемия). Это особенно актуально для тех, кто принимает инсулин или препараты сульфонилмочевины.

