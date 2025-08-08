Обильно потеете ночью: этот симптом сигнализирует о серьезных болезнях

Ночное потоотделение это не просто состояние, вызывающее дискомфорт. Это серьезный симптом, указывающий на проблемы со здоровьем. Какие болезни может характеризовать ночное потоотделение, рассказываем поподробнее.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Одной из наиболее распространенных причин ночного потоотделения называют гормональные изменения. У женщин такое состояние объясняют менопаузой, когда происходят резкие колебания уровня эстрогена. У мужчин ночное потоотделение может сигнализировать о понижении уровня тестостерона. Вызвать ночное потоотделение может также чрезмерная активность щитовидки (гипертиреоз).

Еще одна важная группа причин ночного потоотделения – инфекционные заболевания. Обильный пот ночью может вызывать туберкулез, ВИЧ, эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца), малярия и некоторые бактериальные инфекции. Такие болезни сопровождаются: лихорадкой, слабостью, кашлем или потерей веса.

Проявляться через ночное потоотделение могут и онкологические заболевания, в том числе лимфомы. При таком заболевании у пациентов часто возникают сопутствующие симптомы – субфебрильная температура, зуд, боль в месте опухоли после употребления алкоголя.

Вызвать ночное потоотделение могут психические расстройства, такие как тревожность, панические атаки или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Причина – активация симпатической нервной системы. Такое состояние, кроме пота, характеризуется учащенным сердцебиением, дрожью и беспокойным сном.

Вызвать ночное потоотделение может и приём медикаментов. Побочный эффект в виде ночного потоотделения могут оказывать некоторые антидепрессанты, гормональные препараты, лекарства для снижения уровня сахара в крови, а также стероиды.

У людей с диабетом вызвать ночное потоотделение может низкий уровень сахара в крови (гипогликемия). Это особенно актуально для тех, кто принимает инсулин или препараты сульфонилмочевины.

