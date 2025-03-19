Об этом мало кто догадывается: стали известны три основных риска консервов

Действительно ли консервированные продукты менее полезны, чем свежие или замороженные аналоги? Существуют мнения, что консервы следует избегать из-за возможного наличия вредных веществ. Диетолог Олег Швец на своей странице в Facebook объясняет, чем могут быть полезны консервированные продукты, а также их недостатки.

Консервы могут быть вредными. Фото: 24 Канал

Некоторые исследования подтверждают, что консервы не только безопасны, но и пользуются здоровьем.

Как консервирование помогает сохранить продукты

Консервирование – это метод длительного хранения пищи из-за герметичной упаковки и термической обработки продуктов.

Процесс состоит из трех основных этапов:

· Обработка – очистка, нарезка, варка или другая подготовка продуктов.

· Герметизация – запечатывание в банки, чтобы избежать контакта с воздухом.

· Нагрев – уничтожение бактерий и продление срока хранения.

Этот способ позволяет хранить продукты безопасно до 5 лет. Больше всего консервируют овощи, фрукты, бобовые, мясо, рыбу и супы.

Воздействие консервирования на питательные вещества

Популярный миф состоит в том, что консервы теряют свои полезные свойства. На самом же деле белки, жиры, углеводы, минералы и жирорастворимые витамины (A, D, E, K) сохраняются практически без изменений. Водорастворимые витамины (C, группы В) могут частично разрушаться из-за высокой температуры.

Интересно, что в некоторых случаях консервирование даже повышает полезность продуктов. Например, после нагревания помидоры содержат больше антиоксиданта ликопина, борющегося с признаками старения.

Преимущества консервированных продуктов

Консервы имеют несколько важных преимуществ: они более доступны по цене, сохраняются дольше и не портятся в течение лет. Также они не нуждаются в дополнительной обработке или приготовлении, что делает их удобными для ежедневного использования.

Благодаря этим преимуществам консервированные продукты являются важным источником питательных веществ, особенно в регионах с ограниченным доступом к свежим продуктам.

Возможные риски консервированных продуктов

BPA (бисфенол А)

Это химическое вещество, которое может содержаться в обертке банок, иногда попадает в пищу. Исследования связывают BPA с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и гормональных нарушений. Для уменьшения риска выбирайте консервы с отметкой "BPA-free".

Ботулизм

Это редкое, но опасное заболевание, которое может возникнуть из-за неправильно законсервированных продуктов. Избегайте банок с вмятинами, вздутием крышек или подозрительным запахом.

Высокое содержание соли и сахара

Некоторые консервы могут содержать много соли или подсластителей, что повышает риск развития гипертонии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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