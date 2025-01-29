Об этом мало кому известно: эксперты рассказали, как следует правильно принимать душ

Дерматологи из Германии советуют не принимать душ ежедневно и ограничивать использование пенных средств. Это помогает коже лучше выполнять свою основную защитную функцию.

Прийом душа. Фото: из открытых источников

Кожа должна поддерживать природную микрофлору, чтобы служить эффективным барьером от вредных микроорганизмов. Однако многие люди, стремясь соблюдать гигиену, часто принимают душ, используя антибактериальные средства и гели, очищающие кожу "до скрипа". Такой подход, по словам профессора Кордера Зундеркеттера из Университетской клиники дерматологии в Галле, не является оптимальным.

"Довольно мыть тело два-три раза в неделю", – отмечает он.

Мюнхенский дерматолог Кристоф Либих также считает, что ежедневное мытье с использованием пенных средств смывает природные бактерии, что нарушает баланс кожи. Это может привести к раздражению и ослаблению иммунитета, поскольку часто смывается защитный слой кожи.

"После физической активности или занятий спортом душ, конечно, необходим. Но если кожа сухая, не стоит каждый день использовать моющие средства", – добавляет он.

Доктор Эрнст Лагере из университетской клиники Фрайбурга отмечает, что чем меньше средств используем, тем лучше поддерживаем естественные защитные функции организма. По его словам, мыло необходимо только для мытья рук, но ежедневное мытье тела с моющими средствами не правильно.

"Душ достаточно принимать раз в два-три дня. Утренний душ стал популярен из-за индустрии косметики, но еще несколько десятилетий назад люди мылись только раз в неделю", – объясняет он.

Специалисты также советуют избегать ярких моющих средств с сильными запахами, поскольку их компоненты могут раздражать кожу.

Портал "Комментарии" уже писал, что прием горячего душа для многих людей стал ежедневной привычкой, однако медицинские эксперты считают, что регулярный горячий душ имеет как преимущества, так и риски.