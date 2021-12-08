О каких болезнях может свидетельствовать горечь во рту

Горечь во рту – довольно распространенное явление, которое часто игнорируется, но может свидетельствовать о развитии некоторых заболеваний. Каких именно?

Горечь во рту / Фото: brigitte

Проблемы с зубами

Часто горечь может сопровождаться неприятным запахом изо рта. В таком случае необходимо обратиться к стоматологу, так как причин может быть множество. Неприятные ощущения вызывает как обычный кариес, так и пародонтоз.

Болезни желудочно-кишечного тракта

Гастрит и панкреатит могут стать причиной горечи во рту. У таких заболеваний также есть характерные симптомы. К примеру, вздутие живота, тошнота, рвота, боли в животе и другие "классические" признаки заболеваний желудка.

Дисфункция желчного пузыря

Когда этот орган просто так выбрасывает желчь в организм, это сопровождается неприятными особенностями. В большинстве случаев врачи назначают лечение таблетками и витаминами, но при желчнокаменной болезни может потребоваться и хирургическое вмешательство.

Отравление тяжелыми металлами

Когда медь, ртуть или свинец попадают в организм, они вызывают горечь во рту. Если у человека был контакт с тяжелыми металлами, а затем проявился подобный симптом, необходимо обратиться к врачу, не дожидаясь более серьезных осложнений.

Аутоиммунные заболевания

К ним относится, например, сахарный диабет. Вопреки своему названию, больные часто чувствуют горечь во рту, и это становится одним из ранних симптомов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие жалуются на неприятный привкус во рту, особенно по утрам. Это может быть причиной неправильного питания, плохой гигиены и нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. Но есть ряд и других заболеваний, о которых может сигнализировать этот симптом.

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