Новый штамм "Дельта" уже в Украине: чем он опасен и кто в зоне риска

Новая мутированная версия короновируса – "Дельта плюс" уже косит свои жертвы в нашей стране. Именно вирус, как считает врач Тарас Жиравецкий, повлиял в октябре на увеличенное количество случаев и большую численность смертности. Об этом отснят видеосюжет, который размещен на канале медика в социальных сетях.

Врач рассказал об опасности нового штамма (фото из открытых источников)

По словам руководителя одного из диагностических львовских центров, врачи бьют тревогу не только потому, что резко растет количество инфицированных, но по той причине, что сам коронавирус становится тяжелее. Больные очень тяжело переносят это заболевание.

Вероятно, в Украине уже есть "Дельта плюс", новый и опасный вирус индийского происхождения, а сейчас он распространен в Англии. Он добавляет количество новых инфицированных в наших регионах, а также при нем усилена тяжесть протекания.

Опытный врач отмечает, что опасность нового индийского штамма в том, что он очень быстро передается и тяжело протекает, прибавляя осложнения.

По его словам, многие больные, получившие сопутствующие заболевания, теперь в группе риска. Это – молодые люди, 40 лет и менее. Если у человека сахарный диабет, лишний вес, астма, аллергический ринит или проблемы сердечно-сосудистой системы. Они очень часто приобретают классический цитокиновый шторм. Такое состояние дома не пролечишь. Больному нужен кислород из-за снижения сатурации.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что врач назвал симптомы и группы риска нового штамма "Дельта" . По словам Жиравецкого, наиболее распространенными симптомами новой "Дельты" является высокая температура, которая может держаться 10 дней, тошнота, влияющая на аппетит, а также сухой кашель, трудно поддающийся лечению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!