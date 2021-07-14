Новую израильскую вакцину против коронавируса будут испытывать на украинцах: что об этом известно

В Украине, Израиле и Грузии проведут третий этап испытания новой вакцины от коронавируса Brilife израильского производства. Участие в медицинском испытании примут добровольцы. Об этом сообщает The Times of Israel.

Вакцина от коронавирус (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что Израильский Институт биологических исследований, который работает под патронатом оборонного ведомства, заявил, что договорился с американской компанией NRx Pharmaceuticals о начале исследования препарата.

Следовательно, американская компания должна провести последний этап клинических испытаний в Украине, Грузии и Израиле. В исследованиях будут участвовать тысячи добровольцев.

Если клинические испытания препарата против коронавируса будут успешными, компания также будет заниматься коммерциализацией продукта.

В Израиле соглашение о сотрудничестве с американской компанией встретили с воодушевлением, в частности, в Министерстве обороны. А руководитель ведомства Бени Ганц заявил, что такое сотрудничество позволит их стране производить вакцину против коронавируса, ведь эпидемия инфекционной болезни все еще продолжается.

В свою очередь, директор NRx Pharmaceuticals Хаим Гурвитц сообщил, что ученые из Израиля хотят создать препарат, который можно будет быстро и дешево масштабировать, чтобы другие страны в мире смогли получить вакцину от коронавируса.

Кроме этого, издание сообщает, что Институт биологических исследований уже успешно закончил первый этап испытаний израильской вакцины в декабре. В настоящее время продолжается второй этап. Стало известно, что препарат относится к классу векторных вакцин. Как, например, AstraZeneca.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали своих читателей о том, что Израиль будет массово вакцинировать своих граждан.

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