"Новой волны не избежать": пульмонологиня рассказала, сколько будет продолжаться пик коронавируса

В нашей стране ожидается пик коронавирусного заболевания, который продлится несколько недель. Об этом проинформировала журналиста ТСН глава Центра респираторной медицины и аллергологии КЛ "Феофания" Светлана Гук.

Очередной волны коронавируса не избежать (фото из открытых источников)

По ее словам, медики надеются, что эта вспышка будет последней. Но окончательно это еще не известно.

Чиновница рассказала, что в самом центре больных этим заболеванием немного, но пациенты все чаще звонят и просят советов медиков. И их становится гораздо больше.

Также врач озвучила свою версию событий по пику корона вируса, давая ответ на вопрос можно ли противодействовать новой волне болезни, принимая действенные меры, или ее уже не удастся избежать. Она сказала, что волна ковида все равно придет.

По словам главы Центра респираторной медицины и аллергологии КЛ "Феофания", эта волна придет. Потому что мы не находим шансов на исключение с того, что сейчас происходит в других странах мира. Но, учитывая их опыт, в нашей стране уже можно многое спрогнозировать. Тот факт, что заболеваемость увеличивается, наши медики видят. Наша страна уже на этой волне, – резюмировала Светлана Гук.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский рассказал, насколько заразен "Омикрон". Врач Евгений Комаровский сравнил заразность южноафриканского штамма коронавируса "Омикрон" с киром. Медик отметил, что от этой мутации не эффективны существующие противоэпидемические меры, в том числе ношение медицинских масок. Только вакцинированные против коронавируса, вероятнее всего, смогут легко перенести заболевание.

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