logo

BTC/USD

35272.39

ETH/USD

2429.05

LTC/USD

107.58

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело "Новой волны не избежать": пульмонологиня рассказала, сколько будет продолжаться пик коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

"Новой волны не избежать": пульмонологиня рассказала, сколько будет продолжаться пик коронавируса

Светлана Гук рассказала, что пациентов, обращающихся за помощью в телефонном режиме, стало гораздо больше

сегодня, 18:45
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В нашей стране ожидается пик коронавирусного заболевания, который продлится несколько недель. Об этом проинформировала журналиста ТСН глава Центра респираторной медицины и аллергологии КЛ "Феофания" Светлана Гук.

"Новой волны не избежать": пульмонологиня рассказала, сколько будет продолжаться пик коронавируса

Очередной волны коронавируса не избежать (фото из открытых источников)

По ее словам, медики надеются, что эта вспышка будет последней. Но окончательно это еще не известно.

Чиновница рассказала, что в самом центре больных этим заболеванием немного, но пациенты все чаще звонят и просят советов медиков. И их становится гораздо больше.

Также врач озвучила свою версию событий по пику корона вируса, давая ответ на вопрос можно ли противодействовать новой волне болезни, принимая действенные меры, или ее уже не удастся избежать. Она сказала, что волна ковида все равно придет.

По словам главы Центра респираторной медицины и аллергологии КЛ "Феофания", эта волна придет. Потому что мы не находим шансов на исключение с того, что сейчас происходит в других странах мира. Но, учитывая их опыт, в нашей стране уже можно многое спрогнозировать. Тот факт, что заболеваемость увеличивается, наши медики видят. Наша страна уже на этой волне, – резюмировала Светлана Гук.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский рассказал, насколько заразен "Омикрон". Врач Евгений Комаровский сравнил заразность южноафриканского штамма коронавируса "Омикрон" с киром. Медик отметил, что от этой мутации не эффективны существующие противоэпидемические меры, в том числе ношение медицинских масок. Только вакцинированные против коронавируса, вероятнее всего, смогут легко перенести заболевание.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/exclusive/novoyi-hvili-ne-uniknuti-bo-mi-vzhe-v-niy-svitlana-guk-sprognozuvala-skilki-trivatime-pik-koronavirusnoyi-hvorobi-1958701.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!