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Ночью ногу сводит судорога: проверьте, о каких болезнях это может сигнализировать

Ночные судороги: о каких болезнях может сигнализировать симптом

6 августа 2025, 17:44
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Кречмаровская Наталия

Ночные судороги в ногах большинство воспринимают как обыденное явление. Однако иногда это состояние может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме. Ночные судороги – это состояние при котором резко сокращаются мышцы и возникает боль. Это может продолжаться от нескольких секунд до минуты и часто возникает в состоянии покоя или во время сна. Какие проблемы со здоровьем могут повлечь за собой ночные судороги, рассказываем подробнее.

Ночью ногу сводит судорога: проверьте, о каких болезнях это может сигнализировать

Ноги. Иллюстративное фото

Одной из наиболее распространенной причиной появления судорог является диабетическая невропатия. Это поражение нервов, возникающее при диабете. По данным исследований, около половины людей с диабетом возникают ночные судороги, сопровождающиеся острой болью. Врачи объясняют, что причина в нарушениях передачи нервных импульсов к мышцам, что провоцирует их неконтролируемое сокращение.

Еще одной причиной ночных судорог является заболевание периферических артерий (PAD). Это состояние характеризуется сужением сосудов и нарушением кровообращения в ногах. Это может привести к дефициту кислорода в мышцах, особенно это заметно ночью, когда кровообращение естественно замедляется. Специалисты называют судороги в ногах, возникающие в покое, одним из первых симптомов PAD.

Причиной ночных судорог может стать и электролитный дисбаланс. Следует проверить, достаточно ли количество таких минералов, как кальций, магний и калий. Они играют ключевую роль в сокращении мышц, и их дефицит может привести к спазмам. Особенно важно следить за уровнем минералов людям, принимающим диуретики или имеющим проблемы с почками.

Ночные судороги могут возникать из-за гормональных нарушений, в частности гипотиреоза. Снижение функции щитовидной железы оказывает влияние на обмен веществ и мышечную активность. Это может вызвать спазмы. Судороги могут возникать у беременных – особенно во втором и третьем триместрах. Причина этому – изменение кровообращения, увеличение веса и дефицит магния.

Причиной ночных судорог могут быть и неврологические заболевания, такие как болезнь Паркинсона. Заболевание может влиять на работу центральной нервной системы, а ночные судороги являются одним из симптомов, сопровождающих общее ухудшение моторики.

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