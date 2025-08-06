Ночью ногу сводит судорога: проверьте, о каких болезнях это может сигнализировать

Ночные судороги в ногах большинство воспринимают как обыденное явление. Однако иногда это состояние может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме. Ночные судороги – это состояние при котором резко сокращаются мышцы и возникает боль. Это может продолжаться от нескольких секунд до минуты и часто возникает в состоянии покоя или во время сна. Какие проблемы со здоровьем могут повлечь за собой ночные судороги, рассказываем подробнее.

Ноги. Иллюстративное фото

Одной из наиболее распространенной причиной появления судорог является диабетическая невропатия. Это поражение нервов, возникающее при диабете. По данным исследований, около половины людей с диабетом возникают ночные судороги, сопровождающиеся острой болью. Врачи объясняют, что причина в нарушениях передачи нервных импульсов к мышцам, что провоцирует их неконтролируемое сокращение.

Еще одной причиной ночных судорог является заболевание периферических артерий (PAD). Это состояние характеризуется сужением сосудов и нарушением кровообращения в ногах. Это может привести к дефициту кислорода в мышцах, особенно это заметно ночью, когда кровообращение естественно замедляется. Специалисты называют судороги в ногах, возникающие в покое, одним из первых симптомов PAD.

Причиной ночных судорог может стать и электролитный дисбаланс. Следует проверить, достаточно ли количество таких минералов, как кальций, магний и калий. Они играют ключевую роль в сокращении мышц, и их дефицит может привести к спазмам. Особенно важно следить за уровнем минералов людям, принимающим диуретики или имеющим проблемы с почками.

Ночные судороги могут возникать из-за гормональных нарушений, в частности гипотиреоза. Снижение функции щитовидной железы оказывает влияние на обмен веществ и мышечную активность. Это может вызвать спазмы. Судороги могут возникать у беременных – особенно во втором и третьем триместрах. Причина этому – изменение кровообращения, увеличение веса и дефицит магния.

Причиной ночных судорог могут быть и неврологические заболевания, такие как болезнь Паркинсона. Заболевание может влиять на работу центральной нервной системы, а ночные судороги являются одним из симптомов, сопровождающих общее ухудшение моторики.

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