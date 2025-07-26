Никогда не покупайте такой шампунь: в каком случае он может навредить

Не все средства для волос безопасны и полезны. В составе некоторых есть агрессивные ингредиенты, которые могут высушивать и повреждать текстуру волос.

Уход за волосами. Фото: из открытых источников

Трихолог Кэрри Йейтс рассказала, что это распространенный заменитель сульфатов, используемых в средствах для волос. Поэтому даже если на вашем шампуне написано, что он "не содержит сульфатов", он может содержать их.

Это синтетический ингредиент, полученный из кокосового масла, а также диметиламинопропиламина – прозрачной бесцветной жидкости. Хотя он и мягкий, но способствует аллергическим реакциям и раздражению.

Также он может вызвать контактный дерматит, что приводит к агрессивному зуду кожи головы, что может повредить фолликулы.

Хлорид натрия, также известный как соль – это дешевый наполнитель, который, по словам Йейтс, может фактически привести к обезвоживанию и только ухудшить ситуацию для людей с сухой кожей головы.

Его используют, чтобы сделать средства для волос, такие как шампунь, гуще и создать кремообразную текстуру, но он может лишить ваши волосы и кожу головы естественных жиров.

Силиконы используются в средствах для волос для создания защитного слоя на волосах. Однако они также могут закупоривать волосяные фолликулы, если использовать их непосредственно на коже головы.

Если использовать их в качестве кондиционера, они могут утяжелять тонкие, слабые волосы, делая их жирными.

Каменноугольная смола – это еще один популярный ингредиент, используемый в некоторых лечебных шампунях от псориаза кожи головы. Ингредиент содержит полициклические ароматические углеводороды, которые классифицируются как канцерогены.

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