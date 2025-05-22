Формальдегид связывают с раком, но это химическое вещество и выделяющие его консерванты часто добавляют к средствам личной гигиены, чтобы продлить срок их пригодности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию New York Post.

В женских шампунях, лосьонах и мыле для тела обнаружили это канцерогенное химическое вещество

Новое исследование выявило, что это химическое вещество содержится в таких продуктах как шампунь, лосьоны, мыло для тела и клей для ресниц.

В последние годы разговоры о влиянии формальдегида в большинстве своем сосредотачивались на средствах для снятия краски для волос.

Исследователи Бостонского университета обнаружили, что чернокожие женщины в постменопаузе, которые чаще всего использовали релаксанты, имели более чем на 50% повышенный риск рака матки по сравнению с теми, кто никогда или редко их использовал.

Это новое исследование показывает, что проблема распространяется еще дальше.

"Мы обнаружили, что это касается не только выпрямителей для волос", — говорит ведущий автор исследования доктор Робин Додсон, ученый по влиянию химических веществ в Институте Сайлент-Спринг. Эти химические вещества содержатся в продуктах, которые мы используем постоянно, по всему телу. Повторное влияние таких веществ может накапливаться и нанести серьезный вред".

В исследовании, опубликованном в Environmental Science & Technology Letters, темнокожие и латиноамериканские женщины в течение примерно недели вели учет использования продуктов, делясь фотографиями этикеток с ингредиентами.

Команда проанализировала более 1100 списков ингредиентов продуктов, отыскивая формальдегид и консерванты, высвобождающие формальдегид.

Пятьдесят три процента участников сообщили об использовании хотя бы одного средства личной гигиены, на этикетке которого были указаны вещества, высвобождающие формальдегид. Еще больше беспокоит то, что участники исследования применяли многие из этих средств ежедневно или несколько раз в неделю.

Хотя многие женщины научились избегать косметических средств с формальдегидом на этикетке, многие не знают о высвобождающих формальдегид веществах.

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Исследователи обнаружили, что DMDM-гидрантатоин является наиболее распространенным консервантом, высвобождающим формальдегид, поскольку примерно 47% продуктов по уходу за кожей и 58% продуктов для волос с консервантами, высвобождающими формальдегид, содержат DMDM-гидрантаноин.

Однако, как отмечает Додсон, этот список не окончательный.

"Это только те, что мы знали, что нужно искать. Возможно, есть и другие, о которых мы не знаем", – сказала она.

Напомним, портал "Комментарии" писал о раке, как у Байдена: почему его сложно обнаружить.