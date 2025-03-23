Невидимый враг: кардиолог рассказала о состоянии, поражающем каждого четвертого

Повышенное АД — это не только неприятное ощущение, но и серьезный сигнал для организма о потенциальных угрозах, таких как инсульт, инфаркт и другие сердечно-сосудистые заболевания. Почему важно регулярно контролировать показатели давления и как избежать резких скачков? Об этом рассказала кардиолог Наталья Иванюк на своей странице в Instagram.

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Почему важно контролировать давление

Артериальное давление – это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. Если это давление постоянно остается высоким, это называется гипертонией. Однако это состояние часто не дает о себе знать.

"Вы можете годы жить с повышенным давлением и даже не замечать этого. Нет ярко выраженных симптомов, но при этом давление постепенно вредит вашему здоровью", — отметила врач.

Последствия для здоровья

Артериальная гипертония может привести к таким серьезным проблемам, как инфаркт и инсульт. Кардиолог добавила, что у каждого четвертого украинца повышенное давление, но половина из них не подозревает об этом.

Ежегодно гипертония становится причиной около 7,5 миллионов смертей по всему миру.

Как повышенное давление влияет на организм



Длительное повышение давления вредит многим органам и системам:

· Сердце – перегрузка сердца может привести к инфарктам, сердечной недостаточности и аритмиям.

· Мозг — нарушение кровоснабжения мозга увеличивает риск инсульта и ухудшает память.

· Почки — высокое давление может вызвать почечную недостаточность из-за нарушения кровообращения.

· Глаза могут возникнуть серьезные проблемы со зрением, вплоть до потери зрения.

· Сосуды могут возникнуть аневризмы, которые могут разорваться в любой момент.

Единственный способ узнать, есть ли у вас повышенное давление — регулярно измерять его. Важно также помнить, что лечение гипертонии должно быть постоянным и системным.

Как снизить давление

Если ваше давление повысилось, необходимо действовать осторожно, чтобы нормализовать его без ущерба для здоровья. Вот несколько эффективных методов:

· Глубокое дыхание – медленно вдыхайте через нос, задержите дыхание на 3-5 секунд, а затем медленно выдыхайте через рот. Это поможет расслабить сосуды.

· Теплая ножная ванна — окуните ноги в теплую (не горячую) воду, чтобы уменьшить нагрузку на сердце.

· Прохладный компресс на шею — холодное влажное полотенце или пакет со льдом помогут снизить давление.

· Чашка теплого чая с мятой – этот напиток успокаивает нервную систему и постепенно снижает давление.

· Уменьшение потребления соли – соль задерживает жидкость, что повышает давление. Рекомендуется не употреблять более 5 г соли в день.

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