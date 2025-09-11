Нетрадиционная практика для улучшения здоровья: это может сделать каждый

Заземление, или "earthing" — нетрадиционная практика, которая набирает популярность. Она направлена на улучшение физического и психического здоровья. Суть практики заключается в установлении прямого контакта тела с поверхностью Земли – этого можно добиться, если ходить босиком, лежать на траве или использовать специальные устройства. Поклонники заземления считают, что Земля имеет отрицательный электрический заряд, который может нейтрализовать избыточные положительные заряды в организме человека, вызванные современным образом жизни.

Отдых на природе. Иллюстративное фото

Проведенные исследования показали, что заземление может снизить воспаление, улучшить качество сна, снизить боль и стресс. Считается, что поступающие с поверхности Земли электроны действуют как природные антиоксиданты, нейтрализуя свободные радикалы, повреждающие клетки и вызывающие хронические заболевания.

Практиковать заземление можно разными способами. Самый простой – ходить босиком по траве, песку или земле. Также можно заземлиться, купаясь в природных водоемах или занимаясь садоводством без перчаток. Для жителей городов, не имеющих доступа к природе, создают специальные устройства: заземляющие коврики, простыни, носки, браслеты и патчи. Они подключаются к электрическим розеткам или непосредственно к грунту, создавая путь для электронов к телу.

Научных доказательств эффективности заземления пока немного, однако некоторые исследования показывают положительные результаты. Например, в исследовании с участием массажистов, использовавших заземляющие коврики в течение четырех недель, наблюдалось снижение уровня стресса, боли и усталости. В другом эксперименте заземление способствовало улучшению заживления ран у людей с диабетом.

Заземление не следует рассматривать как замену традиционного лечения. Это может быть дополнительным инструментом для поддержания хорошего самочувствия, особенно в сочетании с другими здоровыми привычками – физической активностью, сбалансированным питанием и качественным сном.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что должен делать каждый мужчина после 40 лет.



