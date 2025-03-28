Неожиданная опасность: распространенный напиток может привести к остановке сердца

Энергетики приобретают все большую популярность, особенно среди молодежи, однако их употребление может иметь серьезные последствия для здоровья. Последние научные исследования указывают на связь между регулярным потреблением этих напитков и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая внезапную остановку сердца.

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Специалисты из Journal of the American Heart Association выяснили, что даже одна банка энергетика влечет за собой резкое повышение артериального давления и учащенное сердцебиение, эффект которого может занять несколько часов.

Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) также подтвердило, что высокая концентрация кофеина в этих напитках может провоцировать нарушения сердечного ритма, особенно у людей с сердечными проблемами. Дополнительно выяснилось, что частое потребление энергетиков увеличивает риск тромбообразования, что чревато для сердца.

Основную угрозу представляет их состав: кофеин, таурин, гуарана и другие стимуляторы заставляют сердце работать на грани возможностей. Это может вызвать аритмию, повышение АД, сужение сосудов и даже образование тромбов.

Особую осторожность следует проявлять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подросткам, беременным женщинам и принимающим определенные лекарства.

Для природного повышения энергии врачи советуют делать ставку на полноценный сон, сбалансированное питание, физическую активность и натуральные напитки, такие как чай или кофе.

Как уже писали "Комментарии", в современном мире многие привычки могут нанести значительный вред организму. Однако люди часто злоупотребляют одной привычкой, которая незаметно, но неумолимо разрушает сердечно-сосудистое здоровье. Речь идет о хроническом стрессе.