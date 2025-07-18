Немедленно откажитесь от этой распространенной привычки, чтобы не "убить" почки

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Кречмаровская Наталия
Ежедневно почки отфильтровывают около 50 галлонов крови, регулируют уровень воды, электролитов и выводят токсины. Почки называют жизненно важными органами. Чтобы сохранить здоровье почек, специалисты советуют отказаться от распространенной привычки — чрезмерного потребления соли. Люди часто не замечают, что употребляют больше соли, чем рекомендованная суточная норма. Детальнее об угрозе рассказываем дальше.
Почки. Иллюстративное фото
Главным врагом почек называют повышение артериального давления – его влечет за собой избыток натрия в рационе. Специалисты отмечают, что высокое давление поражает кровеносные сосуды в почках, снижая способность эффективно фильтровать кровь. К тому же избыточное количество соли нарушает баланс натрия и калия. Такая ситуация приводит к задержке жидкости, отекам и дополнительной нагрузке на почки.
Следует заметить, что большинство натрия люди получают из переработанных продуктов. Чрезмерное количество соли содержат колбасы, чипсы, консервы, готовые соусы. При употреблении указанных продуктов соль постепенно скапливается в организме.
Регулярное превышение суточной нормы натрия (более 6 г в день) может привести к:
Хронической болезни почек (ХХН)
Образование камней в почках
Снижение функции фильтрации
Повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний
Особенно опасна эта привычка для людей с диабетом, гипертонией или наследственной предрасположенностью к почечным заболеваниям.
Чтобы минимизировать риск развития заболеваний почек следует следовать следующим советам:
Уменьшите потребление соли: готовьте дома, для вкуса можно использовать травы, лимонный сок, чеснок.
Читайте этикетки: избегайте продуктов с высоким содержанием натрия.
Пейте достаточно воды: это помогает почкам эффективно выводить токсины.
Контролируйте давление: регулярные измерения – ключ к профилактике.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно есть, чтобы не заболеть раком почек.