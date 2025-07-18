Немедленно откажитесь от этой распространенной привычки, чтобы не "убить" почки

Ежедневно почки отфильтровывают около 50 галлонов крови, регулируют уровень воды, электролитов и выводят токсины. Почки называют жизненно важными органами. Чтобы сохранить здоровье почек, специалисты советуют отказаться от распространенной привычки — чрезмерного потребления соли. Люди часто не замечают, что употребляют больше соли, чем рекомендованная суточная норма. Детальнее об угрозе рассказываем дальше.

Почки. Иллюстративное фото

Негативное влияние соли на почки

Главным врагом почек называют повышение артериального давления – его влечет за собой избыток натрия в рационе. Специалисты отмечают, что высокое давление поражает кровеносные сосуды в почках, снижая способность эффективно фильтровать кровь. К тому же избыточное количество соли нарушает баланс натрия и калия. Такая ситуация приводит к задержке жидкости, отекам и дополнительной нагрузке на почки.

Следует заметить, что большинство натрия люди получают из переработанных продуктов. Чрезмерное количество соли содержат колбасы, чипсы, консервы, готовые соусы. При употреблении указанных продуктов соль постепенно скапливается в организме.

Какие изменения в почках провоцирует чрезмерное потребление соли

Регулярное превышение суточной нормы натрия (более 6 г в день) может привести к:

Хронической болезни почек (ХХН)

Образование камней в почках

Снижение функции фильтрации

Повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Особенно опасна эта привычка для людей с диабетом, гипертонией или наследственной предрасположенностью к почечным заболеваниям.

Как защитить здоровье почек

Чтобы минимизировать риск развития заболеваний почек следует следовать следующим советам:

Уменьшите потребление соли: готовьте дома, для вкуса можно использовать травы, лимонный сок, чеснок.

Читайте этикетки: избегайте продуктов с высоким содержанием натрия.

Пейте достаточно воды: это помогает почкам эффективно выводить токсины.

Контролируйте давление: регулярные измерения – ключ к профилактике.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно есть, чтобы не заболеть раком почек.



