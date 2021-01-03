Недосып и вода на ночь мешают похудеть

Специалисты назвали факторы, мешающие сбросить лишний вес. Среди факторов, замедляющих метаболизм: — Попытки резко похудеть. Люди, которые с целью заглушить аппетит избавиться от лишних килограммов пьют на ночь лишь воду или соки, подвергают свой организм стрессу, из-за чего замедляется метаболизм.

Фото: foodandmood.com.ua

- Недосыпание. Недостаток сна, по словам учёных, может отрицательно сказываться на обмене веществ из-за повышения уровня гормонов стресса.

- Малоподвижный образ жизни. Недостаток активности плохо отражается на стимулировании сжигания энергии в мышечных клетках. Также благодаря спорту улучшается кровообращение, что также способствует похудению.

- Сладкие перекусы. Углеводы способствуют повышению уровня сахара в крови и нарушению обмена веществ.

Напомним, Невролог Андрей Жуков отметил губительное влияние недостатка сна на состояние нервной системы и даже фигуры. Об этом передает издание "Укрхелс". "Длительные ночные посиделки негативно сказываются не только на мозге и психике, но и на фигуре. Нехватка сна провоцирует "заедание" нездоровыми закусками, тяжелыми жирными и сладкими блюдами", — отметил врач. Он подчеркнул, что высыпаться необходимо, как детям, так и взрослым и пожилым. "Исследования показали, что всего одна бессонная ночь нарушает на 15-20 дней нормальный ритм реоэнцефалограммы (РЭГ — один из методов исследования сосудов головного мозга, который показывает их тонус, скорость кровотока)", — указано в сообщении Жукова. Кроме того, специалист отметил, что на качество сна влияет и дефицит естественного освещения, а потому необходимо в дневное время суток организовывать времяпровождение и прогулки на улице.

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