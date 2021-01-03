Недосып и вода на ночь мешают похудеть

Язык
Coinspot 03.01.2021
BTC/USD
31912.43
ETH/USD
776.28
LTC/USD
138.05
НБУ 03.01.2021
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.97
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Специалисты назвали факторы, мешающие сбросить лишний вес.
Среди факторов, замедляющих метаболизм: — Попытки резко похудеть. Люди, которые
с целью заглушить аппетит избавиться от лишних килограммов пьют на ночь лишь
воду или соки, подвергают свой организм стрессу, из-за чего замедляется
метаболизм.
Фото: foodandmood.com.ua
- Недосыпание. Недостаток сна, по словам учёных, может
отрицательно сказываться на обмене веществ из-за повышения уровня гормонов
стресса.
- Малоподвижный образ
жизни. Недостаток активности плохо отражается на стимулировании сжигания
энергии в мышечных клетках. Также благодаря спорту улучшается кровообращение,
что также способствует похудению.
- Сладкие перекусы. Углеводы способствуют повышению уровня сахара в крови и нарушению обмена веществ.
Напомним, Невролог Андрей Жуков отметил губительное влияние недостатка сна на состояние нервной системы и даже фигуры. Об этом передает издание "Укрхелс". "Длительные ночные посиделки негативно сказываются не только на мозге и психике, но и на фигуре. Нехватка сна провоцирует "заедание" нездоровыми закусками, тяжелыми жирными и сладкими блюдами", — отметил врач. Он подчеркнул, что высыпаться необходимо, как детям, так и взрослым и пожилым. "Исследования показали, что всего одна бессонная ночь нарушает на 15-20 дней нормальный ритм реоэнцефалограммы (РЭГ — один из методов исследования сосудов головного мозга, который показывает их тонус, скорость кровотока)", — указано в сообщении Жукова. Кроме того, специалист отметил, что на качество сна влияет и дефицит естественного освещения, а потому необходимо в дневное время суток организовывать времяпровождение и прогулки на улице.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости