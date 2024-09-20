Недостаток сна убивает организм: какие проблемы возникают в результате длительного недосыпания

Сон – базовая потребность человека, необходимая для восстановления всех функций организма. Нехватка сна приводит к заболеваниям, раздражительности, забывчивости, повышает риск аварий, ожирения, диабета и сердечных заболеваний. Как недостаток сна влияет на организм, сообщает портал "Комментарии".



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Если вы одну-две ночи поспите 5-6 часов вместо 8, это не страшно. Но регулярное недосыпание может привести к серьезным нарушениям физического и психического здоровья.

Симптомы недосыпания:

Частая зевота

Усталость и подавленность

Раздражительность, депрессия

Трудности в восприятии новой информации

Неспособность сосредоточиться

Отсутствие мотивации

Несобранность

Повышенный аппетит и тяга к углеводам

Снижение полового влечения.

Постоянное недосыпание может привести к следующим проблемам:

Ослабленный иммунитет: Во время сна производятся цитокины, борющиеся с микробами. Недосыпание ослабляет иммунную систему.

Набор веса: Недосыпание снижает уровень лептина (ощущение сытости) и повышает уровень грелина (ощущение голода), что приводит к перееданию и набору веса. Также повышается риск диабета 2 типа.

Нарушение эмоционального состояния: Недосыпание вызывает раздражительность, усталость, плохое настроение, депрессию и тревожные расстройства.

Гормональные нарушения: Недостаточный сон нарушает гормональный баланс, снижает уровень тестостерона и влияет на гормоны роста.

Сердечно-сосудистые проблемы: Недосыпание повышает давление, уровень воспалительных веществ, увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Снижение производительности: недосыпание вредит когнитивным процессам, ослабляет внимание, память, концентрацию, способность обрабатывать информацию и принимать решения.

Ухудшение состояния кожи: Недосыпание негативно влияет на состояние кожи, а именно бледной и вялой кожи и темных кругов под глазами.

Зная все последствия недосыпания лучше выделять время на полноценный сон и ваш организм отблагодарит вас здоровьем и красотой.

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