Не выбрасывайте деньги зря: Комаровский рассказал, как получить 100% результата теста на COVID-19

Довольно много украинцев в последнее время жалуется на несовершенность тестов, которыми диагностируют заражение на коронавирус. В итоге получается, что из общего количества тестов у нас получается около трети ложноположительных или же ложноотрицательных. Как информирует портал "Комментарии", своими советами, что нужно для получения наиболее достоверного результата теста на COVID-19 в своём Instagram поделился самый известный педиатр страны, доктор Евгений Комаровский.

ПЦР-тест на коронавирус - фото Мед-Союз

Евгений Комаровский сразу же отметил, что на сегодняшний день в мире нет такого прибора, который бы с точностью на 100% определил, есть ли заболевание на коронавирус или нет. Поэтому точность результатов зависит от того, каким образом отбирают материал и многих других факторов. По словам Евгения Комаровского, сегодня ближе всего к стопроцентной точности – ПЦР-тест, но, опять же, всё зависит от того, кто отбирает материал. Это должны быть профессионалы, которые должны правильно палочкой сделать мазок, дабы получить клетки слизистой оболочки дыхательных путей. Только так можно определить, идёт размножение вируса или нет. Доктор отметил, довольно часто его подписчики жалуются на то, что при заборе материала им просто потерли ватной палочкой внутри носа. В таком случае не стоит ожидать на 100% верного результата.

По мнению Комаровского, главный показатель неверного теста – это, если вам не было дискомфортно во время забора материала ватной палочкой. В таком случае тест вы сделали совершенно зря. Доктор подчеркнул, пускай никого не пугает, но при заборе материала к слизистой нужно сильно прижать палочку и провернуть ее, дабы произошёл точный забор материала. Только в таком случае можно ожидать правдивый результат теста.

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