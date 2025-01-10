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Не удастся быстро отрастить шикарные волосы: ученые узнали о последствиях популярной диеты

Ученые провели исследования и обнаружили, что известная и популярная диете препятствует росту волос

10 января 2025, 18:30
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Ткачик Олеся

Исследователи из Университета Уэстлейк в китайской провинции Чжэцзян опубликовали исследование, свидетельствующее, что интервальное голодание замедляет рост волос как у лабораторных мышей, так и у людей, говорится в журнале Cell Press.

Не удастся быстро отрастить шикарные волосы: ученые узнали о последствиях популярной диеты

Короткие волосы

В частности, в рамках эксперимента ученые состригли шерсть у лабораторных мышей и разделили их на три группы. Первая имела неограниченный доступ к пище, вторая соблюдала режим "8/16" (8 часов для еды и 16 часов голодания), а третья питалась через день. Результаты показали, что у мышей, которые ели без ограничений, шерсть восстановилась через 30 дней. В то же время у двух других групп процесс восстановления был значительно более медленным и не завершился даже через 96 дней.

Подобный эксперимент провели и с 49 взрослыми людьми, соблюдавшими режим "8/16". У них волосы отрастали на 18–20% медленнее, чем у тех, кто не имел ограничений в питании.

Такой феномен ученые объясняют тем, что во время голодания организм переключается с использованием глюкозы на жиры как источник энергии, что повышает уровень свободных жирных кислот в крови. Эти кислоты могут отрицательно влиять на стволовые клетки волосяных фолликулов, отвечающих за рост волос. В то же время клетки кожи лучше переносят воздействие благодаря антиоксидантам.

Интересно, что введение в рацион витамина Е или генетическая модификация, направленная на усиление антиоксидантной защиты, помогли мышам снизить негативное влияние голодания на рост шерсти.

Как отметил старший автор исследования, биолог Бин Чжан, последствия интервального голодания могут отличаться у людей. Хотя метаболизм у мышей значительно более быстрый, чем у человека, эффект замедления роста волос все же наблюдается и у людей, хотя и в менее выраженной форме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие привычки в еде помогают стареть медленнее.




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Источник: https://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(24)01311-4?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867424013114%3Fshowall%3Dtrue
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