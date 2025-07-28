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Не только диабетики должны знать уровень сахара: почему он так важен для всех

Почему для людей важно контролировать свой уровень сахара

28 июля 2025, 19:43
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Автор:
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Недилько Ксения

Многие считают, что уровень сахара в крови нужно контролировать только людям с диабетом. Однако на самом деле знать этот показатель важно для каждого. Почему это так?

Не только диабетики должны знать уровень сахара: почему он так важен для всех

Не только диабетики должны знать уровень сахара: почему он так важен для всех

Сахар в крови – индикатор здоровья всего организма

Глюкоза – главный источник энергии для клеток мозга, мышц и других органов. Ее уровень влияет на самочувствие, работоспособность, настроение и даже память. Резкие колебания уровня сахара могут провоцировать головные боли, слабость, раздражительность и даже потерю сознания.

Преддиабет и риск диабета

Многие даже не подозревают, что у них может быть состояние, которое называется "преддиабет". Это когда уровень сахара уже выше нормы, но еще недостаточно высок для диагноза "диабет". Если не выявить это состояние вовремя, риск развития диабета 2 типа возрастает в несколько раз.

Высокий сахар вредит даже без диабета

Даже умеренно повышенный уровень глюкозы постепенно разрушает сосуды, что повышает риск инфаркта и инсульта. Кроме того, это плохо влияет на зрение, работу почек и нервную систему.

Низкий сахар тоже опасен

Гипогликемия – когда уровень глюкозы слишком низкий – может произойти не только у диабетиков, но и у здоровых людей из-за неправильного питания, чрезмерных физических нагрузок или стресса. Это состояние, которое может окончиться потерей сознания или даже смертью.

Кому следует следить за уровнем сахара?

людям с избыточным весом;

тем, у кого есть родственники с диабетом;

людям с повышенным давлением или высоким холестерином;

женщинам с диабетом во время беременности;

всем после 40 лет даже при отсутствии жалоб.

Что делать?

Самый простой шаг – сдать анализ крови на глюкозу. Это недорого, быстро и может спасти здоровье. А при малейших сомнениях – посоветоваться с врачом.

Вывод

Уровень сахара в крови – это показатель, который касается каждого, а не только людей с диабетом. Регулярный контроль помогает вовремя выявить нарушение обмена веществ, избежать серьезных осложнений и сохранить здоровье надолго.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как повысить уровень железа старым бабушкиным методом.



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