Не только COVID-19 или грипп: от чего вакцинироваться взрослым, календарь прививок и противопоказания

Марафон вакцинации начинается с самого рождения и продолжается практически до достижения совершеннолетия. Согласно украинскому календарю прививок, дети от 1 дня до 16 лет должны получить защиту от 10 различных заболеваний, включая вирусный гепатит В, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильную инфекцию. С 2022 года также обязательной стала прививка против пневмококковой инфекции. Эти меры помогают контролировать распространение опасных болезней и поддерживать здоровье как индивида, так и общества.

Отказ от вакцинации способствует распространению болезней, оставляя людей незащищенными. Например, корь — одно из самых заразных заболеваний, может передаваться в общественных местах, таких как лифты. Даже в случае благоприятного исхода, человек может ощущать последствия несколько лет, поскольку иммунитет требует времени для восстановления. Недавно в Европе и США произошла массовая вспышка кори, с более чем 300 тысячами заразившихся. Четверть этого числа и 64% заболевших в Европе являются гражданами Украины.





Зачем вакцинироваться

Вакцинации не только защищают привитых, но и предотвращают распространение болезней, создавая коллективный иммунитет для общества. Кроме того, вакцинации не заканчиваются в детстве. Существуют болезни, от которых необходимо вакцинироваться и взрослым. Рассказываем, когда это следует делать, как действовать в случае сомнений по поводу вакцинации в детстве, какие реакции ожидать и какие противопоказания могут возникнуть.





Какие вакцины нужны взрослым и когда

Прививка от дифтерии и столбняка

Прививка от дифтерии и столбняка необходима не только детям, но и взрослым. Иммунитет сохраняется примерно 10 лет, поэтому требуется периодическая ревакцинация.

Согласно Календарю профилактических прививок, взрослым рекомендуется делать плановые прививки от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Первую ревакцинацию взрослых проводят в возрасте 26 лет вакциной АДП-М, с последующей ревакцинацией каждые 10 лет. Если вас не вакцинировали в детстве или вы не уверены в своем вакцинационном статусе, рекомендуется получить три дозы вакцины АДП-М: первую, вторую через месяц и третью через 6 месяцев после второй.

Пропущенные прививки от кори, краснухи и паротита в детстве

Две дозы вакцины КПК обеспечивают защиту от кори, краснухи и паротита на всю жизнь. Ревакцинация не требуется, если прививка была сделана в детстве (в 1 и 6 лет согласно Календарю). Взрослым рекомендуется вакцинироваться от кори, краснухи и паротита, если они никогда не проходили такую вакцинацию или у них нет медицинских данных об иммунизации.

Для проверки наличия иммунитета от кори, краснухи и паротита можно провести лабораторные анализы перед вакцинацией, чтобы узнать, нужна ли вакцинация. Невакцинированным взрослым рекомендуется получить по крайней мере одну дозу вакцины КПК, с последующей второй через месяц. Важно помнить, что вакцинация КПК является живой вакциной и не рекомендуется во время беременности.

Прививка от гепатита B

Иммунизация против гепатита B предотвращает серьезные последствия вирусной инфекции, такие как цирроз и рак печени. Эта вакцина рекомендуется для взрослых, не привитых в детстве (поскольку она была включена в программу детской иммунизации только в 2001 году, то те, кто родился до 2001 года, могут не иметь обязательной прививки от гепатита B).

Рекомендуется консультация с врачом, который проведет осмотр и, при необходимости, назначит лабораторные исследования (например, проверку на наличие анти-HBs (HBsАb)). Ревакцинация после первоначальной вакцинации не требуется.

Помимо базовых прививок, существуют дополнительные, не включенные в национальный календарь прививок. Среди них вакцинация против гриппа, пневмококковой инфекции (профилактика респираторных заболеваний, которые могут осложняться бактериальной пневмонией), вируса папилломы человека (профилактика рака шейки матки), ветрянки, гепатита А и менингококковой инфекции (менингит головного и спинного мозга). Если нет информации о прививках в детстве, ее можно получить из медицинской карты, архива поликлиники или амбулатории, где вы обслуживаетесь. В случае отсутствия данных можно сдать анализ на антитела IgG по направлению врача.

Что касается необходимых прививок, вакцины из календаря прививок проводятся бесплатно в государственных медицинских учреждениях. Для записи на прием следует обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация. В государственных амбулаториях можно бесплатно получить прививки от дифтерии и столбняка, гепатита B, а также от кори в случае контакта с больными без данных о прививках в детстве. Дополнительные прививки (перечисленные выше) можно купить в аптеках или в частных клиниках.





Как подготовиться к вакцинации?

Профилактические прививки проводятся в специальных кабинетах, где участвуют только медицинские специалисты, прошедшие ежегодную подготовку и владеющие правилами проведения вакцинации, а также навыками предоставления неотложной помощи.

Для записи на вакцинацию следует обратиться к врачу. Он проведет осмотр и ответит на все ваши вопросы, включая возможные реакции организма на прививку и случаи, когда нужно обратиться за медицинской помощью. Также врач определит время для следующей прививки. Если вакцинация проходит вне установленного календаря, будет предложена оптимальная схема иммунизации.

Перед вакцинацией необходимо заполнить форму "Информированное согласие и оценка состояния здоровья личности или ребенка", утвержденную Министерством здравоохранения Украины, используемую на всей территории страны.





Какие реакции могут возникнуть после вакцинации?

Реакции на вакцину связаны с действием конкретных препаратов. Специальные добавки, такие как адъюванты, помогают организму формировать необходимый иммунный ответ. Это позволяет активировать больше клеток крови для реагирования на введенную вакцину, взаимодействуя с антигенами.

Основные реакции включают повышение температуры, покраснение и отек в месте инъекции. Важно отметить, что все прививки безопасны и даже в случаях экстренной необходимости, например, при отсутствии документации о предыдущей вакцинации или контакте с инфекцией, могут быть проведены.





Какие противопоказания к вакцинации существуют?

Вакцинация не рекомендуется в случаях высокого риска осложнений или при наличии состояний, когда иммунный ответ не сформируется. Например:

- Острое заболевание с температурой выше 38,5 °C.

- Серьезные аллергические реакции на предыдущие дозы вакцины или на ее компоненты.

- Заболевания и состояния, при которых формирование иммунитета может быть нарушено (например, при химиотерапии, приеме стероидов, противовирусных препаратов или при СПИДе).

- Введение "живых" вакцин не рекомендуется во время беременности.

Что касается вакцинации от гриппа, ежегодная прививка считается эффективным средством предотвращения гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа рекомендуется всем, за исключением тех, у кого в прошлом были отрицательные реакции на вакцину или у кого имеется сильная аллергия к куриным яйцам (так как вакцина производится с их использованием). Прививка также не вызывает грипп, так как содержит мертвые вирусы, и ее эффективность составляет 59-76%. Желательно делать прививку до начала сезона гриппа, но ее можно провести и в более поздние сроки. Важно отметить, что вакцинация против гриппа не влияет на эффективность вакцины от COVID-19 и наоборот.