Не создавайте себе проблемы со здоровьем – во время сна уберите мобильник подальше

Большинство из нас не представляют своей жизни без мобильного телефона. С ним мы просыпаемся и с ним засыпаем, листая перед сном ленту в соцсети или переписываясь с родными и близкими. Так, собираясь спасть нередко люди оставляют телефон возле себя, а то и кладут под подушку, тем самым подвергая свой организм серьезному излучению.

Вредно ли спать рядом с телефоном. Фото: из открытых источников

Важно понимать, что мобильный телефон имеет определенную частоту излучения, которое в слишком большом количестве может оказаться достаточно вредным, и поэтому его рекомендуют избегать по многим причинам.

Мобильный телефон недалеко от подушки может привести к тому, что человека могут ночью одолевать кошмары или же и вовсе начаться бессонница. Электромагнитное излучение влечет за собой изменения в системе определенных процессов саморегуляции, таких как биоритмы или сердечные ритмы. Если ночью придет сообщение, экран смартфона ярко засветится. Это приводит к учащению пульса, а также к понижению выработки мелатонина, гормона сна.

Кроме того, сон рядом с телефоном не дает вашему мозгу нормально отдохнуть, ведь он остается готов ответить на любые сообщения или звонки.

Действие волн, излучаемых смартфоном, увеличивает риск рака или опухоли, но также повышает риск нарушения внимания. Хотя ни одно научное исследование пока этого не доказало.

Если утром вы не должны просыпаться от будильника, поместите устройство в другую комнату. Так вам не придется выключать все посторонние уведомления, которые будут на него поступать.

Если же будильник вам нужен, выключите все остальные уведомления, а звук убавьте до минимального. К тому же не менее важную роль играет звук, от которого вы просыпаетесь. Выберите что-нибудь не очень громкое и спокойное.

Оптимальным расстоянием для телефона станет не менее одного метра. Ни в коем случае не кладите телефон под подушку, потому что все, что будет на него приходить, будет вызывать у организма стресс и нарушать фазу сна.

А еще держание гаджета под подушкой может повредить его из-за повышенной температуры.

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