Не повторяйте: невролог назвал 5 вредных способов для быстрого сна

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Светлана Шкурупий
Многие
люди страдают бессонницей, особенно на фоне постоянных стрессов и переживаний.
А в интернете или от знакомых можно услышать множество способов, которые якобы
помогают быстрее погрузиться в сон. Невролог Алексей Борисов назвал 5 из них, к
которым точно не стоит прислушиваться и объяснил почему.
Как быстро уснуть / Фото: create.vista
Засыпать "под
телевизор"
Некоторые
люди для того, чтобы погрузиться в сон, включают на фоне телевизор или ноутбук.
Такой эффект может получиться за счет "перегрузки" сенсорных систем
организма. Но свет, которые исходит от экрана плохо влияет на выработку
мелатонина (гормона сна) и может вызвать неприятные последствия.
Пить теплое молоко
перед сном
Считается,
что в молоке содержится триптофан, необходимый для синтеза мелатонина —
основного регулятора сна. Все так, но есть "но". Триптофана много и в
других продуктах. А вот если выпивать стакан молока или больше непосредственно
перед сном, можно посреди ночи банально захотеть в туалет, что прервет ваш сон.
Есть сладкое на ночь
Кто-то
считает, что сладкое перед сном помогает уснуть. Ведь даже в гостиницах вечером
часто кладут маленькую шоколадку на подушку. Однако надо помнить, что в
шоколаде содержится кофеин, который может нарушить работу нормальных механизмов
регуляции сна. Лучше съешьте ложку меда — она никак не повредит сну, если,
конечно, у вас нет сахарного диабета и тревоги за лишний вес.
Использовать ночник
Кто
из нас ни разу не боялся "подкроватного монстра" или "серенького
волчка"? Лучший способ борьбы с ними — свет. Но именно свет —
самый главный враг сна.
Выпивать перед сном
Малые
дозы алкоголя (например, 1 бокал вина) действительно способны оказать неплохое
успокаивающее действие. Однако, если превысить дозу, может серьезно пострадать
длительность глубоких стадий сна, что приведет к прерывистому, неполноценному
сну. В итоге ваш организм не сможет восстановиться за ночь.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, почему отоспаться в выходные – плохаяидея.
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