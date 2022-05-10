Не повторяйте: невролог назвал 5 вредных способов для быстрого сна

Многие люди страдают бессонницей, особенно на фоне постоянных стрессов и переживаний. А в интернете или от знакомых можно услышать множество способов, которые якобы помогают быстрее погрузиться в сон. Невролог Алексей Борисов назвал 5 из них, к которым точно не стоит прислушиваться и объяснил почему.

Как быстро уснуть / Фото: create.vista

Засыпать "под телевизор"

Некоторые люди для того, чтобы погрузиться в сон, включают на фоне телевизор или ноутбук. Такой эффект может получиться за счет "перегрузки" сенсорных систем организма. Но свет, которые исходит от экрана плохо влияет на выработку мелатонина (гормона сна) и может вызвать неприятные последствия.

Пить теплое молоко перед сном

Считается, что в молоке содержится триптофан, необходимый для синтеза мелатонина — основного регулятора сна. Все так, но есть "но". Триптофана много и в других продуктах. А вот если выпивать стакан молока или больше непосредственно перед сном, можно посреди ночи банально захотеть в туалет, что прервет ваш сон.

Есть сладкое на ночь

Кто-то считает, что сладкое перед сном помогает уснуть. Ведь даже в гостиницах вечером часто кладут маленькую шоколадку на подушку. Однако надо помнить, что в шоколаде содержится кофеин, который может нарушить работу нормальных механизмов регуляции сна. Лучше съешьте ложку меда — она никак не повредит сну, если, конечно, у вас нет сахарного диабета и тревоги за лишний вес.

Использовать ночник

Кто из нас ни разу не боялся "подкроватного монстра" или "серенького волчка"? Лучший способ борьбы с ними — свет. Но именно свет — самый главный враг сна.

Выпивать перед сном

Малые дозы алкоголя (например, 1 бокал вина) действительно способны оказать неплохое успокаивающее действие. Однако, если превысить дозу, может серьезно пострадать длительность глубоких стадий сна, что приведет к прерывистому, неполноценному сну. В итоге ваш организм не сможет восстановиться за ночь.

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