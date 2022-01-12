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Не повторяйте: какие TikTok-тренды опасны для здоровья

Эксперты рассказали, какие тренды из социальной сети TikTok не стоит повторять, потому что они могут быть опасны для здоровья

сегодня, 15:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Социальная сеть TikTok пользуется большой популярностью, особенно у подростков. Порой, там появляются различные бьюти-тренды, но некоторые из них могут представлять опасность для здоровья. Эксперты рассказали, что лучше не повторять.

Не повторяйте: какие TikTok-тренды опасны для здоровья

Тренды в TikTok (фото из открытых источников)

Издание The Sun рассказало о негативных последствиях различных косметических лайфхаков, которые "гуляют" в TikTok. Например, блогерша, зарегистрированная под ником tesia84, поделилась роликом, на котором подстригает собственные ресницы. Он набрал почти два миллиона просмотров. Девушка утверждала, что такая стрижка упростит процесс приклеивания накладных пучков к векам. Однако косметолог Джессика Йервуд не рекомендует повторять такой "лайфхак", поскольку ресницы защищают глаза от повреждения и различных частиц. Если их обрезать, то в глаза легко может проникнуть инфекция.

А химик Брюс Грин настоятельно не рекомендует девушкам для создания макияжа использовать смазку Durex вместо увлажняющего крема, как это советует еще одна блогерша из TikTok, потому что средство может спровоцировать появление прыщей и вызвать шелушение кожи.

Парикмахер Николь Петти также высказалась по поводу популярного тренда в социальной сети, опубликованного девушкой под ником agbe_. Блогерша с помощью утюжка и парфюма покрасила свои синие волосы в розовый. Они приобретали такой оттенок из-за присутствия этанола в составе духов. Но подобные манипуляции, по словам специалиста, могут привести к выпадению локон.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Сеть заполонил новый бьюти-тренд- макияж Bratz Doll.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/fabulous/17241198/expert-warning-tiktok-beauty-trends-terrifying/
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