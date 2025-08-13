Названы упражнения, наносящие колоссальный вред коленям: неожиданные детали

Наши колени ежедневно выдерживают колоссальные нагрузки – мы сгибаем их более тысячи раз в день, а во время ходьбы они держат вес всего тела. Чтобы суставы оставались здоровыми и функционировали без проблем, нужно поддерживать активность. Само движение помогает избежать боли, воспаления и отеков, которые испытывают миллионы людей, ведь коленные суставы испытывают наибольший стресс среди всех суставов. Они не только выдерживают вес во время покоя, но и в семь-восемь больший вес во время приседаний, бега или лыжных спусков.

Фото: из открытых источников

Регулярная умеренная физическая активность, как аэробика или зумба, помогает сохранить гибкость, силу мышц и нормальное кровообращение в коленных суставах. Она способствует укреплению мышц, защищающих сустав от травм и болезней. Важно также избегать длительного стояния, которое создает дополнительное давление на колени, и периодически делать перерывы, позволяя ногам расслабиться и улучшая выработку синовиальной жидкости, питающей сустав.

Следует избегать глубоких приседаний, сидений со скрещенными ногами и других позиций, которые сильно напрягают коленные суставы. Некоторые виды спорта, включая футбол, гандбол, большой теннис, гребли и катание на лыжах, могут быть проблемными для здоровья колен из-за высоких нагрузок и риска травм.

Следовательно, чтобы сохранить колени здоровыми и минимизировать боль и воспаление, важно сочетать движение с воздержанием и избегать чрезмерного стресса на суставы.

