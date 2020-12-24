Названы опасные симптомы рака кишечника

Язык
Coinspot 24.12.2020
BTC/USD
23382.87
ETH/USD
594.15
LTC/USD
107.64
НБУ 24.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Медики предупреждают: вестниками опасной болезни могут быть привычные многим боли в животе. Также рак кишечника может проявляться такими симптомами, как диарея или запор.
ФОТО: Из открытых источников
Часто рак кишечника проявляется неспецифичными симптомами и диагностируется он поздно, когда опухоль уже дала метастазы.
Признаки и симптомы рака кишечника: боль в животе, тошнота, рвота, тяжесть в эпигастрии, отрыжка, отсутствие аппетита, наличие в кале примесей станет первым обнаруженным симптомом рака кишечника на ранней стадии заболевания.
При раке толстого кишечника признаки часто напоминают воспалительные заболевания. Больные проходят под диагнозами колит или энтероколит. Медики предупреждают: при любом из этих симптомов нужно пройти обследование на онкозаболевания.Также издание "Комментарии" сообщало, что наиболее опасными исследователи признали соединения полибромированных дифениловых эфиров, а также группы перфторалкильных и полифторалкильных. По мнению ученых, эти вещества способны вызвать не только вышеперечисленные заболевания, а еще и проблемы с сердцем, болезни щитовидной железы или бесплодие. Но наибольшую опасность они представляют потому, что могут спровоцировать развитие онкологии, в частности рак молочной железы или яичников. Указанные выше химические вещества используются при изготовлении зубных нитей, которые присутствуют в ежедневном уходе большинства людей. Также большую опасность несет ионол, который используется не только в этом средстве гигиены, а еще и в изготовлении отбеливающих зубных паст. Его переизбыток также негативно сказывается на здоровье и увеличивает риск развития рака.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости