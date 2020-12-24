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Названы опасные симптомы рака кишечника

Распознать заболевание можно по таким характерным симптомам, как повышенное газообразование и общий дискомфорт в животе

сегодня, 19:39
Автор:

Ольга Чародий

Медики предупреждают: вестниками опасной болезни могут быть привычные многим боли в животе. Также рак кишечника может проявляться такими симптомами, как диарея или запор.

Названы опасные симптомы рака кишечника

ФОТО: Из открытых источников

Часто рак кишечника проявляется неспецифичными симптомами и диагностируется он поздно, когда опухоль уже дала метастазы.

Признаки и симптомы рака кишечника: боль в животе, тошнота, рвота, тяжесть в эпигастрии, отрыжка, отсутствие аппетита, наличие в кале примесей станет первым обнаруженным симптомом рака кишечника на ранней стадии заболевания.

При раке толстого кишечника признаки часто напоминают воспалительные заболевания. Больные проходят под диагнозами колит или энтероколит. Медики предупреждают: при любом из этих симптомов нужно пройти обследование на онкозаболевания.

Также издание "Комментарии" сообщало, что наиболее опасными исследователи признали соединения полибромированных дифениловых эфиров, а также группы перфторалкильных и полифторалкильных. По мнению ученых, эти вещества способны вызвать не только вышеперечисленные заболевания, а еще и проблемы с сердцем, болезни щитовидной железы или бесплодие. Но наибольшую опасность они представляют потому, что могут спровоцировать развитие онкологии, в частности рак молочной железы или яичников.  Указанные выше химические вещества используются при изготовлении зубных нитей, которые присутствуют в ежедневном уходе большинства людей. Также большую опасность несет ионол, который используется не только в этом средстве гигиены, а еще и в изготовлении отбеливающих зубных паст. Его переизбыток также негативно сказывается на здоровье и увеличивает риск развития рака. 



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Источник: https://www.lissod.com.ua/
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