Названо количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно без вреда для здоровья

Вопрос о безопасной дозе алкоголя – предмет постоянных дискуссий. Хотя некоторые исследования показывают, что умеренное употребление алкоголя может иметь некоторые преимущества для здоровья, важно помнить, что любое количество алкоголя несет риски.

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Определение "умеренного" употребления алкоголя:

Согласно рекомендациям Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму (NIAAA), умеренное употребление алкоголя определяется как не более одной стандартной порции в день для женщин и не более двух стандартных порций в день для мужчин.

Одна стандартная порция крепкого алкоголя (40% алкоголя) составляет 44 мл.

Риски ежедневного употребления крепкого алкоголя:

Повреждение печени: Регулярное употребление алкоголя может привести к циррозу печени и другим заболеваниям печени.

Сердечно-сосудистые заболевания: Хотя умеренное употребление алкоголя может иметь некоторые преимущества для сердечно-сосудистой системы, чрезмерное употребление увеличивает риск сердечных заболеваний.

Рак: Алкоголь является канцерогеном и связан с повышенным риском развития различных видов рака, включая рак полости рта, горла, пищевода, печени и молочной железы.

Повреждение мозга: Алкоголь может повредить клетки мозга, что приводит к проблемам с памятью, концентрацией и другими когнитивными функциями.

Психические расстройства: Алкоголь может усугубить симптомы депрессии, тревоги и других психических расстройств.

Регулярное употребление алкоголя может привести к зависимости.

Факторы, усиливающие влияние алкоголя:

Возраст: Пожилые люди более чувствительны к воздействию алкоголя.

Пол: Женщины, как правило, более чувствительны к воздействию алкоголя, чем мужчины.

Генетика: Генетические факторы могут влиять на то, как организм метаболизирует алкоголь.

Состояние здоровья: Хронические заболевания могут усилиться при употреблении алкоголя.

Лекарство: Алкоголь может взаимодействовать с некоторыми лекарствами.

Напомним, портал "Комментарии" писал, к каким видам рака приводит употребление алкоголя.



