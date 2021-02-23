Названа самая опасная болезнь при коронавирусе

Язык
Coinspot 23.02.2021
BTC/USD
47846.36
ETH/USD
1564.44
LTC/USD
174.39
НБУ 23.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Специалисты из Национальной академии наук Украины объяснили, какое заболевание при коронавирусе является наиболее опасным. Ученые сделали выводы в результате анализа статистики летальности в стране, передает 24 Канал.
Назвали самую опасную болезнь при коронавирусе - фото из открытых источников
В НАН сообщили, что людям с сахарным диабетом справиться с коронавирусом тяжелее всего. Ситуация ухудшается, если вдобавок это пожилые люди.
По данным источника , наибольшую вероятность летальности имеет сахарный диабет (22%), а для людей в возрасте от 80 лет – 46%.
Эксперты также отметили, что сердечно-сосудистые заболевания при COVID-19 характеризуются вдвойне меньшей летальностью. Значительный процент сердечно-сосудистых заболеваний среди умерших в НАН объясняют большим количеством случаев инфицированных с этим сопутствующим заболеванием.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что маловероятно, что упаковка пищевых продуктов и сами продукты могут переносить коронавирус. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, Министерства сельского хозяйства США и Центров по контролю и профилактике заболеваний, передает CNN.
На данный момент, уверяют ученые, нет достоверных доказательств того, что еда или ее упаковка связаны с передачей вируса. FDA заявило, что Covid-19 — это респираторное заболевание, передающееся от человека к человеку, в отличие от вирусов пищевого происхождения, которые могут вызывать заболевание людей через зараженную пищу.
В материале нашего издания также можно прочитать, какие области Украины первыми получать вакцину против коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости