Названа самая опасная болезнь при коронавирусе

Специалисты из Национальной академии наук Украины объяснили, какое заболевание при коронавирусе является наиболее опасным. Ученые сделали выводы в результате анализа статистики летальности в стране, передает 24 Канал.

Назвали самую опасную болезнь при коронавирусе - фото из открытых источников

В НАН сообщили, что людям с сахарным диабетом справиться с коронавирусом тяжелее всего. Ситуация ухудшается, если вдобавок это пожилые люди.

По данным источника , наибольшую вероятность летальности имеет сахарный диабет (22%), а для людей в возрасте от 80 лет – 46%.

Эксперты также отметили, что сердечно-сосудистые заболевания при COVID-19 характеризуются вдвойне меньшей летальностью. Значительный процент сердечно-сосудистых заболеваний среди умерших в НАН объясняют большим количеством случаев инфицированных с этим сопутствующим заболеванием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что маловероятно, что упаковка пищевых продуктов и сами продукты могут переносить коронавирус. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, Министерства сельского хозяйства США и Центров по контролю и профилактике заболеваний, передает CNN.

На данный момент, уверяют ученые, нет достоверных доказательств того, что еда или ее упаковка связаны с передачей вируса. FDA заявило, что Covid-19 — это респираторное заболевание, передающееся от человека к человеку, в отличие от вирусов пищевого происхождения, которые могут вызывать заболевание людей через зараженную пищу.

В материале нашего издания также можно прочитать, какие области Украины первыми получать вакцину против коронавируса.









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