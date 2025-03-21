Названа распространенная привычка, которая "убивает" волосы

Волосы – это не только часть внешнего вида, но и показатель общего состояния здоровья. Существует множество факторов, которые могут влиять на здоровье волос и одним из них является чрезмерный стайлинг.

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Как стайлинг влияет на волосы

Термическое повреждение: Использование горячих инструментов для стайлинга, таких, как фены, утюжки и плойки, может повредить структуру волос, сделать их сухими, ломкими и склонными к секущимся кончикам.

Химическое повреждение: Покраска, осветление, химическая завивка и выпрямление волос могут повредить кератиновый слой волос, что приводит к его ослаблению и выпадению.

Механическое повреждение: Чрезмерное расчесывание, тугие прически и использование жестких резинок могут повредить волосы, вызвать ломкость и выпадение волос.

Накопление стайлинга: Использование большого количества стайлинга, таких, как лаки, гели и муссы, может привести к накоплению остатков на коже головы и волос, что может вызвать раздражение и выпадение волос.

Что делать, чтобы защитить волосы от повреждения:

Ограничьте использование горячих инструментов: Используйте горячие инструменты для стайлинга только при необходимости и на низких температурах.

Используйте термозащитные средства: Перед использованием горячих инструментов наносите термозащитные средства.

Делайте перерывы между химическими процедурами: Дайте волосам отдохнуть между окрашиванием, осветлением и другими химическими процедурами.

Используйте мягкие резинки и аксессуары: Избегайте тугих причесок и используйте мягкие резинки и аксессуары для волос.

Регулярно подстригайте кончики волос: Подстригание кончиков волос помогает предотвратить иссечение и ломкость.

Здоровое питание: Сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, необходимое для здоровых волос.

Уменьшение стресса: Стресс может влиять на здоровье волос, поэтому важно научиться управлять стрессом.

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