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Названа распространенная привычка, которая "убивает" глаза

Распространенная привычка, негативно влияющая на состояние глаз

13 марта 2025, 13:05 comments1051
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Кречмаровская Наталия

В современном мире, где экраны стали неотъемлемой частью нашей жизни, одна привычка особенно разрушительна для здоровья глаз: длительное использование цифровых устройств без надлежащих перерывов.

Названа распространенная привычка, которая "убивает" глаза

Иллюстративное фото

Длительное пребывание перед экранами компьютеров, смартфонов и планшетов приводит к цифровой зрительной усталости (ЦЗО), также известной как синдром компьютерного зрения. ЦОС – это комплекс симптомов, возникающих вследствие длительной концентрации на цифровых экранах.

Основные симптомы ЦОИ:

  • Сухость и раздражение глаз

  • Размытое зрение

  • головная боль

  • Боль в шее и плечах

  • Усталость глаз

Почему экраны так вредны для глаз

Специалисты называют несколько факторов, негативно влияющих на глаза.

Снижение частоты моргания: Во время работы на компьютере или использования смартфона мы моргаем значительно реже обычного. Это приводит к высыханию слезной пленки, защищающей поверхность глаза.

Синий свет: Экраны цифровых устройств излучают синий свет, который может повредить сетчатку глаза и привести к возрастной макулярной дегенерации.

Напряжение аккомодации: Длительная фокусировка на близком расстоянии вызывает напряжение аккомодационной мышцы глаза, что может привести к близорукости.

Как защитить свои глаза?

Правило 20-20-20: Каждые 20 минут делайте 20-секундный перерыв, глядя на объект на расстоянии около 6 метров.

Моргайте почаще: Старайтесь сознательно моргать каждые несколько секунд, чтобы увлажнить глаза.

Используйте фильтры синего света: Включите фильтр синего света на устройстве или используйте специальные очки.

Сделайте эргономичное рабочее место: Разместите экран на расстоянии 50-70 см от глаз и на уровне глаз или чуть ниже.

Регулярно посещайте офтальмолог: Регулярные обзоры помогут выявить проблемы на ранней стадии.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, какая привычка "убивает" мозг.




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