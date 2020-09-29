Названа оптимальная температура для дома

Накануне отопительного сезона эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал, что оптимальный температурный режим в квартире должен составлять около 23 градусов. Об этом он сообщил в интервью радио "Спутник".

"Важно не перегревать помещение, придерживаться норм. По санитарным нормам средняя температура 23 градуса, плюс-минус два градуса. Это уровень, которого надо придерживаться в зимнее время, и стараться от него не отходить. Тогда человек чувствует себя максимально комфортно, и это полезно для здоровья", — рассказал Ястребцев.

Ранее "Комментарии" рассказывали о растениях, которые очищают воздух в доме.

Одним из таких цветков является фикус. Это растение одно из самых эффективных в очистке воздуха от токсинов — аммиака, формальдегида, бензола и других. Его листья даже пыль притягивают к себе. Фикус вырабатывает много кислорода и обеззараживает воздух в помещении от различных бактерий и инфекций. Растение станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру, лучше всего его ставить на кухне или в комнатах, окна которых выходят на оживленные улицы. В спальне фикус лучше не ставить, несмотря на то, что он благоприятно влияет на нервную систему, в ночное время растение поглощает кислород, а днем снова его вырабатывает.

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