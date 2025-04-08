Назван возраст, в котором резко ухудшается работа сердца

Сердце – это мышечный орган, работающий непрерывно, обеспечивая кровообращение во всем теле. С возрастом сердце претерпевает изменения, которые могут повлиять на его функцию и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Когда "отказывает" сердце. Фото иллюстративное

Возрастные изменения сердца:

Уменьшение максимальной частоты сердечных сокращений: С возрастом сердце не может так быстро биться во время физической нагрузки.

Утолщение стенок сердца: Стенки сердца становятся более толстыми, что может снизить его способность наполняться кровью.

Снижение эластичности кровеносных сосудов: Кровеносные сосуды становятся менее эластичными, что может привести к повышению АД.

Изменения в электрической системе сердца: Увеличивается риск развития аритмий (нарушений сердечного ритма).

Возраст, когда сердце начинает сдавать

Хотя изменения в сердце начинаются с возрастом, они обычно становятся заметнее после 60 лет. Однако образ жизни, генетика и другие факторы могут повлиять на скорость развития этих изменений. Согласно Американской ассоциации сердца риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает после 65 лет.

Факторы, влияющие на здоровье сердца

Помимо возрастных изменений на сердце, по данным врачей, влияют следующие факторы:

Генетика: Наследственность может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Образ жизни: Нездоровый образ жизни – курение, неправильное питание и недостаточная физическая активность, может ускорить появление проблем с сердцем.

Хронические заболевания: Некоторые хронические заболевания, такие как диабет и высокое кровяное давление, могут повлиять на здоровье сердца.

Как сохранить здоровье сердца

Пути улучшения состояния сердца общеизвестны, однако соблюдают их не всегда. Врачи советуют:

Соблюдать здоровое питание. Наличие в рационе фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков поможет защитить сердце.

Регулярно заниматься физическими упражнениями. Физическая активность поможет укрепить сердце и улучшить кровообращение.

Отказаться от курения, ведь эта привычка является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Контролировать хронические заболевания и регулярно проверять здоровье. Лечение хронических заболеваний может помочь предотвратить их негативное влияние на сердце. Регулярные медицинские осмотры могут помочь выявить проблемы с сердцем на ранней стадии.

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