Назван возраст, в котором резко ухудшается память

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Кречмаровская Наталия
Память – это сложный процесс, который с возрастом претерпевает изменения. Многие замечают ухудшение памяти после 50 лет, но темпы и характер этих изменений могут отличаться.
Иллюстративное фото
С возрастом мозг претерпевает структурные и функциональные изменения, которые могут повлиять на память. Эти изменения включают:
Уменьшение объема мозга, особенно в областях, связанных с памятью.
Снижение уровня нейротрансмиттеров, химических веществ, передающих сигналы между нервными клетками.
Уменьшение кровотока в мозге.
Накопление бета-амилоидных бляшек, белковых отложений, связанных с болезнью Альцгеймера.
Типы памяти, страдающие больше всего:
Эпизодическая память: Память о конкретных событиях и переживаниях.
Рабочая память: способность содержать и обрабатывать информацию в течение короткого периода.
Скорость обработки информации: Время, необходимое для обработки и реагирования на информацию.
Факторы, влияющие на ухудшение памяти:
Генетика: Наследственность может играть роль в развитии возрастных конфигураций памяти.
Образ жизни: Нездоровый образ жизни, такой как курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность и неправильное питание может ускорить ухудшение памяти.
Хронические заболевания: Некоторые хронические заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и депрессия, могут повлиять на память.
Лекарства: Некоторые лекарства могут вызывать побочные эффекты, связанные с памятью.
Отмечается, что ухудшение памяти не стоит "списывать" только на возрастные изменения. Важно проконсультироваться с врачом, ведь это может являться симптомом болезни Альцгеймера.
Напомним, портал "Комментарии" писал о распространенной привычке, которая приводит к ухудшению памяти.
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