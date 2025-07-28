logo

BTC/USD

118093

ETH/USD

3810.67

USD/UAH

41.8

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Назван спорт, который значительно улучшает потенцию
commentss НОВОСТИ Все новости

Назван спорт, который значительно улучшает потенцию

Какой спорт значительно улучшает потенцию

28 июля 2025, 20:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Потенция – это один из ключевых показателей мужского здоровья. Потенция зависит не только от гормонального фона, но и образа жизни. Мощное положительное влияние на эректильную функцию, как показывают медицинские исследования, оказывают аэробные виды спорта. Что положительно повлияет на потенцию, рассказываем поподробнее.

Назван спорт, который значительно улучшает потенцию

Спорт. Иллюстративное фото

В систематическом обзоре исследователи проанализировали 11 рандомизированных исследований, охвативших более 1000 мужчин с эректильной дисфункцией. Результаты показали, что регулярные аэробные тренировки (30-60 минут, 3-5 раз в неделю) значительно улучшают показатели по шкале IIEF-EF. Это интернациональный индекс эректильной функции. Исследователи отметили, что чем хуже было исходное состояние потенции, тем более выраженным был эффект от физических нагрузок.

Другое исследование также подтверждает: аэробные упражнения с умеренной или высокой интенсивностью могут оказать положительное влияние на эректильную функцию. По данным ученых, физическая активность снижает АД, уровень воспаления, улучшает метаболизм и способствует снижению веса. Все эти факторы напрямую связаны с качеством эрекции. Отмечается, что такие активности как бег, ходьба, плавание и езда на велосипеде, которые не только улучшают общую физическую форму, но и способствуют нормализации кровообращения, снижению воспалений и улучшению работы сосудов. Также, по мнению исследователей, наиболее эффективны следующие виды активности:

Бег трусцой или быстрая ходьба – доступны и эффективны.

Плавание – улучшает кровообращение и снижает стресс.

Езда на велосипеде – полезна, но стоит избегать слишком узкого седла.

Аэробные тренировки в зале – кардио-программы, степ-аэробика, эллиптические тренажеры.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое белье "убивает" мужское здоровье.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости