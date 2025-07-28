Назван спорт, который значительно улучшает потенцию

Потенция – это один из ключевых показателей мужского здоровья. Потенция зависит не только от гормонального фона, но и образа жизни. Мощное положительное влияние на эректильную функцию, как показывают медицинские исследования, оказывают аэробные виды спорта. Что положительно повлияет на потенцию, рассказываем поподробнее.

Спорт. Иллюстративное фото

В систематическом обзоре исследователи проанализировали 11 рандомизированных исследований, охвативших более 1000 мужчин с эректильной дисфункцией. Результаты показали, что регулярные аэробные тренировки (30-60 минут, 3-5 раз в неделю) значительно улучшают показатели по шкале IIEF-EF. Это интернациональный индекс эректильной функции. Исследователи отметили, что чем хуже было исходное состояние потенции, тем более выраженным был эффект от физических нагрузок.

Другое исследование также подтверждает: аэробные упражнения с умеренной или высокой интенсивностью могут оказать положительное влияние на эректильную функцию. По данным ученых, физическая активность снижает АД, уровень воспаления, улучшает метаболизм и способствует снижению веса. Все эти факторы напрямую связаны с качеством эрекции. Отмечается, что такие активности как бег, ходьба, плавание и езда на велосипеде, которые не только улучшают общую физическую форму, но и способствуют нормализации кровообращения, снижению воспалений и улучшению работы сосудов. Также, по мнению исследователей, наиболее эффективны следующие виды активности:

Бег трусцой или быстрая ходьба – доступны и эффективны.

Плавание – улучшает кровообращение и снижает стресс.

Езда на велосипеде – полезна, но стоит избегать слишком узкого седла.

Аэробные тренировки в зале – кардио-программы, степ-аэробика, эллиптические тренажеры.

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